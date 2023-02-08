【新冠藥物】四環醫藥與君實生物達VV116生產供應合作協議　君實生物股價半日跌3%

▲ 【新冠藥物】四環醫藥與君實生物達VV116生產供應合作協議

四環醫藥 （00460） 宣佈，集團旗下子公司吉林四環製藥與上海旺實生物醫藥科技就口服核苷類抗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）1類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片（VV116）的生產供應達成合作協議。雙方將密切配合推進VV116在技術轉移、委託生產相關工作。

四環醫藥半日跌1%，報1.01元；君實生物 （01877） 跌3%，報37.55元。

VV116為上海君實生物下屬控股子公司旺實生物申報的1類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片，並於1月28日經中國國家藥品監督管理局應急審評審批，附條件批准上市，該藥被批准用於治療輕中度新型冠狀病毒感染（COVID-19）的成年患者。

根據雙方協議約定及相關藥品管理法規，吉林四環將作為受託生產方配合旺實生物開展產品的工藝優化、質量方法轉移、中試放大、工藝驗證等技術轉移落產及委託生產註冊審批工作。同時，吉林四環作為旺實生物主要委託生產合作方將充分發揮優勢以提供高效、穩定、高產能的市場供應及支持服務。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

相關文章：

【生科股】君實生物高開4% 新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市 股價曾抽高逾7%

【互聯網醫療】阿里健康稱新冠藥莫諾拉韋已在互聯網醫院上綫 股價照跌逾2%

編輯：姚卓然