  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請　85人年薪逾千萬

Hot Talk 12:21 2023/02/08

分享：

分享：

【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請　85人年薪逾千萬

港府去年12月起接受「高端人才通行證計劃」申請，勞福局早前表示首月收到逾7200份申請，今日回應立法會議員查詢時再公布「高才通」首月審批詳情。港府指出，從去年12月28日至今年1月27日收到共7417宗高才通申請，完成審核6085宗申請，當中5799宗申請獲批、286宗申請被拒，成功率約為95%。

「高才通」目標吸引三類人才來港，包括：

  • A類：申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士；
  • B類：獲指定綜合名單中訂明的全球百強大學頒授學士學位，並於申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士；及
  • C類：在申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人士。此類別設上限每年10,000人。

高才通年薪250萬以上申請者　完成審核率僅40%

在首月收到的申請之中，有1172人屬年薪逾250萬的高薪人士，470人獲批、7人被拒，其餘695宗申請仍在處理，完成審核比率只有40%，為三類人士之中最低。

在獲批來港的高薪人士之中，89人年薪為250萬至不足300萬、212人年薪300萬至不足500萬、84人年薪500萬至不足1000萬，年薪1000萬港元或以上有85人。

高才通申請者其他特徵

    點擊圖片放大

入境處表示，申請人自行申報從事職業，所涉及的種類繁多，沒有備存相關行業或職業的分類統計。入境處續指，當局收到所需文件後，一般可於四星期內完成審批申請。個別個案所需的審批時間需視乎申請人是否符合相關申請資格、有否提供足夠的證明文件及資料，以及入境處的人手安排。部分簡單的個案可即日獲批。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

相關文章：

【香港人才】保聯：香港保險業空缺率逾10%

【證監會人手】證監會流失率輕微改善至11.5%、初級專業人員走18%　梁鳳儀預告月底諮詢虛擬資產平台指引

【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 入境處 立法會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新冠藥物】四環醫藥與君實生物達VV116生產供應合作協議　君實生物股價半日跌3%

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款