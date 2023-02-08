▲ 【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請 85人年薪逾千萬

港府去年12月起接受「高端人才通行證計劃」申請，勞福局早前表示首月收到逾7200份申請，今日回應立法會議員查詢時再公布「高才通」首月審批詳情。港府指出，從去年12月28日至今年1月27日收到共7417宗高才通申請，完成審核6085宗申請，當中5799宗申請獲批、286宗申請被拒，成功率約為95%。

「高才通」目標吸引三類人才來港，包括：

A類：申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士；

B類：獲指定綜合名單中訂明的全球百強大學頒授學士學位，並於申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士；及

C類：在申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人士。此類別設上限每年10,000人。

高才通年薪250萬以上申請者 完成審核率僅40%

在首月收到的申請之中，有1172人屬年薪逾250萬的高薪人士，470人獲批、7人被拒，其餘695宗申請仍在處理，完成審核比率只有40%，為三類人士之中最低。

在獲批來港的高薪人士之中，89人年薪為250萬至不足300萬、212人年薪300萬至不足500萬、84人年薪500萬至不足1000萬，年薪1000萬港元或以上有85人。

高才通申請者其他特徵

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入境處表示，申請人自行申報從事職業，所涉及的種類繁多，沒有備存相關行業或職業的分類統計。入境處續指，當局收到所需文件後，一般可於四星期內完成審批申請。個別個案所需的審批時間需視乎申請人是否符合相關申請資格、有否提供足夠的證明文件及資料，以及入境處的人手安排。部分簡單的個案可即日獲批。

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編輯：麥德銘