▲ 【美國加息】Global X：加息後12個月新興市場股市表現一般優於發達國家 偏好機械化、電動車及大數據主題

市場關注美國加息步伐，Global X ETFs首席投資總監Jon Maier認為，參照1999年至2022年聯儲局加息期間的股市表現，加息前12個月發達市場一般跑贏新興場，但加息後6至12個月，新興市場股市表現則會較發達國家優勝，平均跑贏發達國家約10個百分點。

他認為，近日市場波動主要與市場憂慮經濟衰退風險上升有關，但美元走軟將利好新興市場表現，建議在波動市下吸納防守性高及優質股票，當市場趨正常化後，可審慎選擇增長股，並在宏觀經濟步向復甦之步時物色美國以外的投資機會。

通脹回落至3%為較合理的預期

Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘補充，現時大部分環球主動基金仍予中資股「減持」評級，但相信隨中國復常，加上對科技及房地產行業給予支持，有望吸引更多資金流入，預期中國今年經濟增長5%，而從經濟增長角度來看，中國明顯是全球焦點。

美國聯儲局主席鮑威爾預期，通脹有望於今年或明年回落至2%，但若通脹熱度超預期，不排除會進一步加息。Maier認為，通脹回落至3%為較合理的預期，故此投資者要審慎選擇增長股。

好整條電動車產業鏈

投資主題方面，Global X ETFs研究部主管Pedro Palandrani偏好機械化、電動車及大數據。他指，機械化令汽車等重工業生產更具效益，而Tesla（美：TSLA）於2021年是使用最多機械化及人工智能的美國車廠，比率遠超其他傳統車廠。

他指，雖然電動車銷量去年按年增長只有52%，較2021年的100%遜色，但隨電動車滲透率提高，相信電動車銷售會繼續增長，故看好整條電動車產業鏈，包括電動車電池、原材料等領域。

對於多家科技公司均推出類似ChatGPT的人工智能聊天機械人，Maier稱，市場對於ChatGPT感興趣，相信ChatGPT技術可應用於多方面，並影響未來科技發展，相信擁有大量數據的科技公司會受惠。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

相關文章：【ETF】Global X：今年來4.6億元流入旗下中資股ETF、看好兩大主題 外資審慎故中資股反彈仍處初步階段

相關文章：【異動股】知乎曾爆升30% 內地股評人尋找國產ChatGPT概念

相關文章：【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

編輯：陳韻妍