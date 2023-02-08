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【電動車】理想汽車L7發布會今晚8時舉行　股價轉升近1%

股市 11:49 2023/02/08

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【電動車】理想汽車L7發布會今晚8時舉行

理想汽車 （02015） 首款五座產品，理想L7即將發布，發布會直播今晚（8日）8時舉行。理想汽車現轉升0.8%，報100.9元。

去年9月，理想汽車表示，理想L7定位為家庭智能旗艦五座SUV，車身長5050毫米，車寬1995毫米，車高為1750毫米，軸距3005毫米，並將使用全新四驅增程電動系統，CLTC綜合續航里程達到1315公里，WLTC綜合續航里程達到1100公里。

理想L7同時標配採用自研智能空氣懸架控制系統的理想魔毯空氣懸架，官方售價為33.98萬元和37.98萬元，明年2月底進行交付，並同時聲稱L7可對標寶馬X5L。

另外，零跑汽車 （09863） 宣布，零跑C11增程亮相暨預售發布會將於明（9日）下午3時舉行。

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編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 零跑汽車（09863） 電動車 汽車
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