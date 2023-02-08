▲ 【電動車】理想汽車發布L7、定價32萬人幣起 3月起交付

理想汽車 （02015） 首款五座產品，理想L7已發布，集團最新公告顯示，理想L7定位為家庭智能旗艦五座SUV，車身長5050毫米，車寬1995毫米，車高為1750毫米，軸距3005毫米，並將使用全新四驅增程電動系統，CLTC綜合續航里程達到1315公里，WLTC綜合續航里程達到1100公里。

理想（美：Li）盤前升0.5%，報25.58美元。

理想L7同時標配採用自研智能空氣懸架控制系統的理想魔毯空氣懸架，L7 Air、Pro及Max官方售價分別為31.98萬元、33.98萬元和37.98萬元，較去年9月預測的交付推遲，L7 Pro及Max於3月才開始交付，L7及L8 Air則於4月初才開始交付，早前集團聲稱L7可對標寶馬X5L。

另外，零跑汽車 （09863） 宣布，零跑C11增程亮相暨預售發布會將於明（9日）下午3時舉行。

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編輯：姚卓然