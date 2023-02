【iPhone誤報警】iPhone 14 Pro拋出路邊　錯誤偵測為車禍報警

▲ 有本港iPhone 14 Pro用戶反映其電話不小心拋出路邊之際,錯誤偵測為車禍並報警。

iPhone 14系列車禍偵測功能登場後,雖然幫助到民眾在遇上嚴重車禍時,自動撥打緊急電話,不過早前在海外發生了不少錯誤報警情況,例如將滑雪、玩過山車當成意外。近日亦有本港iPhone 14 Pro用戶反映其電話不小心拋出路邊之際,錯誤偵測為車禍並報警。

Facebook專頁「C加車by CCCchristine」的管理員CCCchristine,本周一(2月6日)在該專頁發文表示,駕車到大帽山後,將iPhone 14 Pro遺留了在車頭擋風玻璃,惟上車前忘記取入車內,結果電話就在轉彎時拋出路邊並觸發了車禍偵測,自動報警。

該專頁管理員表示,使用幫助尋回iPhone 14 Pro的「Find My」功能時,留意在尋回手機的位置附近見到警車停泊,手機畫面亦顯示「It looks like you've been in a crash」(你好像發生交通意外)。收到警察來電後,就發現iPhone 14 Pro自動報警的情況。

其引述負責的警員指, iPhone車禍偵測功能感應到較大的撞擊力時便會觸發警報,自動打電話報警求助,報警同時會提供意外位置的經緯度,以便警察到場搜索傷者。

責任編輯:張寶燕

