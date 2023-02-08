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【iPhone誤報警】iPhone 14 Pro拋出路邊　錯誤偵測為車禍報警

科技 12:10 2023/02/08

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有本港iPhone 14 Pro用戶反映其電話不小心拋出路邊之際，錯誤偵測為車禍並報警。 

iPhone 14系列車禍偵測功能登場後，雖然幫助到民眾在遇上嚴重車禍時，自動撥打緊急電話，不過早前在海外發生了不少錯誤報警情況，例如將滑雪、玩過山車當成意外。近日亦有本港iPhone 14 Pro用戶反映其電話不小心拋出路邊之際，錯誤偵測為車禍並報警。 

Facebook專頁「C加車by CCCchristine」的管理員CCCchristine，本周一（2月6日）在該專頁發文表示，駕車到大帽山後，將iPhone 14 Pro遺留了在車頭擋風玻璃，惟上車前忘記取入車內，結果電話就在轉彎時拋出路邊並觸發了車禍偵測，自動報警。

    點擊圖片放大

【錯誤警報】iPhone 14車禍偵測再出事　日本滑雪區出現大量緊急呼叫

【AirTag爭議】再爆追蹤爭議　紐約警察巡邏車被放置AirTag

該專頁管理員表示，使用幫助尋回iPhone 14 Pro的「Find My」功能時，留意在尋回手機的位置附近見到警車停泊，手機畫面亦顯示「It looks like you've been in a crash」（你好像發生交通意外）。收到警察來電後，就發現iPhone 14 Pro自動報警的情況。

其引述負責的警員指， iPhone車禍偵測功能感應到較大的撞擊力時便會觸發警報，自動打電話報警求助，報警同時會提供意外位置的經緯度，以便警察到場搜索傷者。

責任編輯：張寶燕

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