▲ 【TSLA】馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段 主題將是...

Tesla（美：TSLA）舵手馬斯克（Elon Musk）在社交平台發文，預告將於3月1日Tesla投資者日，公布「Master Plan」第三階段計劃，馬斯克揚言，Master Plan 3可為地球發展完全可持續能源提供路線，豪言「未來一遍光明」。

Master Plan 3， the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1.



The future is bright！ pic.twitter.com/11ug0LRlbD — Elon Musk （@elonmusk） February 8， 2023

馬斯克去年3月預告，正在推動Master Plan 3，引來不同推測，籌備近一年後正式宣布發布日期。參考去年帖文，馬斯克曾預告第三階段的內容，將包括把Tesla擴充至巨大規模（extreme size），令人類走出化石能源，發展人工智能，而計劃也會計及另外兩家由他成立的公司包括SpaceX和The Boring Company。

Main Tesla subjects will be scaling to extreme size， which is needed to shift humanity away from fossil fuels， and AI.



But I will also Include sections about SpaceX， Tesla and The Boring Company. — Elon Musk （@elonmusk） March 21， 2022

Master Plan 1、2內容有哪些？ 第二階段尚有未完成之處

參考以往資料，馬斯克於2006年第一次發布「Master Plan」，訂下要把電動車價格變動親民，提出由發展電動跑車 Roadster逐步轉往開發入門級的Model 3，同時設法利用可再生能源，替電動車充電。

相隔10年後，馬斯克提出「 Master Plan Part 2」，提出Tesla需要將產品線擴大到所有的車輛類型，包括大型卡車、皮卡車和公共運輸系統，並強調人工智能與自動駕駛的價值，並在實現全自動駕駛後達成「Tesla Network」。

相關文章：

【TSLA】馬斯克獲美法庭判無罪 Tesla股價1個月由102直衝193

【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元 馬斯克另一未上市金蛋？

編輯：麥德銘