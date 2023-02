【TSLA】馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段　主題將是...

Tesla(美:TSLA)舵手馬斯克(Elon Musk)在社交平台發文,預告將於3月1日Tesla投資者日,公布「Master Plan」第三階段計劃,馬斯克揚言,Master Plan 3可為地球發展完全可持續能源提供路線,豪言「未來一遍光明」。

Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! pic.twitter.com/11ug0LRlbD

馬斯克去年3月預告,正在推動Master Plan 3,引來不同推測,籌備近一年後正式宣布發布日期。參考去年帖文,馬斯克曾預告第三階段的內容,將包括把Tesla擴充至巨大規模(extreme size),令人類走出化石能源,發展人工智能,而計劃也會計及另外兩家由他成立的公司包括SpaceX和The Boring Company。

Main Tesla subjects will be scaling to extreme size, which is needed to shift humanity away from fossil fuels, and AI.



But I will also Include sections about SpaceX, Tesla and The Boring Company.