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英揆辛偉誠改組內閣 更好履行刺激經濟承諾

環球社會熱點 11:24 2023/02/08

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）早前宣布，革除捲入避稅醜聞的保守黨前主席查學禮（Nadhim Zahawi）職務。辛偉誠宣布改組內閣，新設並合併多個政府部門，以更好履行刺激經濟的承諾及降低能源價格。

英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務 【下一頁】

辛偉誠周二（7日）宣布小規模改組內閣，是次改組主要涉及5人職務調動。内閣新設能源安全及碳中和部門（Department for Energy Security and Net Zero，暫譯），原商務大臣夏博思（Grant Shapps）改為執掌新部門。

辛偉誠表示，該部門將協助英國生產更便宜的潔淨能源，提升能源安全，助民眾免受俄烏戰爭帶來的能源價格衝擊。

另一新成立部門為科學、創新及技術部（Department for Science, Innovation and Technology，暫譯），由原數碼﹑文化﹑媒體及體育大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）接管。

該部門將負責推動網絡安全法案，唐萃蘭亦將負責草擬英國半導體計劃，制定方法以減少英國對中國的芯片依賴。

而原房屋及規劃部政務次官弗雷澤（Lucy Frazer）則升職，接替唐萃蘭成為新任文化﹑媒體及體育大臣。首相府表示，新部門將專注文化、媒體及體育對經濟的重要性，並鞏固英國作為全球創意藝術領導者的地位。

英「監警會」調查招聘申請 指數百警員根本不應獲錄取 【下一頁】

辛偉誠亦宣布，將商務、能源與產業戰略部（BEIS）及貿易部整合成商業貿易部（ Department for Business and Trade，暫譯），由原貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）掌管，但尚未清楚她會否繼續出任婦女及平等事務大臣一職。

至於原貿易部政務次官漢茲（Greg Hands），則獲提拔成新任保守黨主席，接替早前被革職的查學禮。漢茲未來將主要負責3項事務，包括提振保守黨內情緒、制定下一屆選舉策略及籌集選舉資金。

英媒《衛報》指，最近數月工黨獲得籌款已超越保守黨，即更多金主正轉向支持工黨。

而近期被捲入職場欺凌醜聞的副首相藍韜文（Dominic Raab），則留任原職。辛偉誠曾向記者表示，將在調查結果出爐後才作決定。他強調，若有內閣成員未能按他期望的誠信及標準行事，他會採取果斷行動。

辛偉誠在社交平台Twitter上表示，政府架構需要反映英國民眾的優先事項，內閣重組將令團隊專注為後代創建更美好的未來。

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責任編輯：李俊儀

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