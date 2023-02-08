【專家點睇】野村陸挺 上調2023年中國GDP增長預測 短期內經濟勢頭強勁

野村中國首席經濟學家陸挺表示，由於2022年12月初迎來重新開放後，國內建立免疫屏障的速度快於預期，將對2023年全年GDP增速的預測由4.8%上調至5.3%。鑑於預期基數較高，將2024年GDP增速預測由5.5%下調至4.4%。據該行最新預測，2023年第一至四季GDP同比增速分別為3.6%、7.6%、4.6%和5.6%。

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該行指出，春節假期間，全國國內旅游人次和收入分別按年躍升23.1%和30%，而全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長6.8%，遠高於國家統計局發布的12月社零增速。中國解除防控措施、回歸穩增長發展戰略，無疑將在短期內提振經濟增長，並帶動部分受抑制需求的釋放，中國經濟增速顯著反彈已經成為共識。

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盡管在防控措施優化調整後，短期內經濟增長勢頭強勁，但該行認為需要保持謹慎，因為在2023年中期之後經濟或將面臨增長阻力，因素包括受抑制需求可能僅限於生活服務領域，耐用品消費可能受益不大，而汽車銷售或因購置稅減免政策到期而轉為拖累；2023年出口或將處於負增長狀態；房地產市場尚未復甦，未來可能僅實現溫和反彈，進而令地方財政狀況進一步承壓。

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責任編輯：林衛