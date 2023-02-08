  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家點睇】野村陸挺 上調2023年中國GDP增長預測 短期內經濟勢頭強勁

股樓投資 11:39 2023/02/08

分享：

分享：

野村中國首席經濟學家陸挺表示，由於2022年12月初迎來重新開放後，國內建立免疫屏障的速度快於預期，將對2023年全年GDP增速的預測由4.8%上調至5.3%。鑑於預期基數較高，將2024年GDP增速預測由5.5%下調至4.4%。據該行最新預測，2023年第一至四季GDP同比增速分別為3.6%、7.6%、4.6%和5.6%。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

該行指出，春節假期間，全國國內旅游人次和收入分別按年躍升23.1%和30%，而全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長6.8%，遠高於國家統計局發布的12月社零增速。中國解除防控措施、回歸穩增長發展戰略，無疑將在短期內提振經濟增長，並帶動部分受抑制需求的釋放，中國經濟增速顯著反彈已經成為共識。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

盡管在防控措施優化調整後，短期內經濟增長勢頭強勁，但該行認為需要保持謹慎，因為在2023年中期之後經濟或將面臨增長阻力，因素包括受抑制需求可能僅限於生活服務領域，耐用品消費可能受益不大，而汽車銷售或因購置稅減免政策到期而轉為拖累；2023年出口或將處於負增長狀態；房地產市場尚未復甦，未來可能僅實現溫和反彈，進而令地方財政狀況進一步承壓。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
GDP 經濟 中國

下一篇文章

【券商點睇】光大證券：基礎物管增長穩健 碧桂園服務估值吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商點睇】持續投入智能電動車業務 小米目標上望一成
【券商點睇】持續投入智能電動車業務 小米目標上望一成
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
錦繡花園洋房1380萬售　33年前僅37萬入市　
錦繡花園洋房1380萬售　33年前僅37萬入市　
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款