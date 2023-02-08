【券商點睇】光大證券：基礎物管增長穩健 碧桂園服務估值吸引

光大證券認為，碧桂園服務（06098）基礎物管增長穩健，強化社區增值品牌建設，輸出標準化高質量增值服務。公司經歷大規模併購後，在管面積由2020年3.8億平方米，增至2022年上半年的8.4億平方米，對應合約面積由8.2億平方米增至16.1億平方米，按2022年中期數據，公司仍有7.7億平方米的合約面積待轉化，儲備面積充裕，未來基礎物管業務增長確定性強。

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同時，伴隨在管規模跨越式發展，截至2022年上半年，公司覆蓋業主戶數達到815萬戶，為社區增值業務開展提供豐富的客戶基礎。期內，公司社區增值服務收入21.1億元（人民幣，下同），按年增長51.1%，佔總收入比重 11%，看好公司社區增值服務滲透率的進一步提升。

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由於碧桂園服務的龍頭地位穩固，具備品牌優勢和規模優勢，基礎物管儲備面積豐富，增長確定性強，社區增值服務日趨成熟，後續有望進一步提升滲透率。該行考慮到房地產市場持續調整，當前時間點仍在築底，行業恢復需進一步觀察，故下調了公司2022至2024年的盈利預測，但即使如此，當前估值已具備較強吸引力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛