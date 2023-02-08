【券商點睇】引入新高管加快內部改革 小鵬汽車關注產品綫切換

招商證券發表報告指，小鵬汽車（09868）1月交付量約5,200輛，按年下跌54%，主要因公司僅有G9一款旗艦車型保持高競爭力，以P7、P5、G3為代表的產品綫趨於老化，進入新舊產品線切換周期。G9交付上市後5個月累積總銷量約為8,600輛，G9的慢熱節奏基本符合預期，G9的產銷量隨着口碑積累仍有進一步釋放的空間。

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公司早前宣布長城汽車（02333）前總經理王鳳英正式加盟，出任總裁，負責產品規劃、產品矩陣及銷售體系，直接向董事長、CEO何小鵬滙報。該行認為，新高層對汽車行業經驗豐富，可以彌補公司在快速成長期暴露的短板，另管理架構調整正逐步細化，反映執行力在提升。

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招商證券預計，公司1月份交付量是全年低谷，2月將回暖，3月份隨着公司P7改款上市，以及G9口碑傳播提振銷量，交付量有望持續改善。目前應重點關注基本面的邊際改善，建議根據恢復的進程逢低吸納，維持目標價50元。

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責任編輯：林衛