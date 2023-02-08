  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】知乎曾爆升30%　內地股評人尋找國產ChatGPT概念

當炒股 10:57 2023/02/08

分享：

分享：

【異動股】知乎曾爆升30%　內地股評人尋找國產ChatGPT概念

ChatGPT熱潮在投資市場繼續發酵，繼百度 （09888） 昨日股價抽升至1年高位後，內地線上問答社區知乎 （02390） 今日接力大升逾25%。至上午10時50分，知乎最多升30%，高見30.2元，最新仍升27%，報29.45元，成交1670萬元。

雖然知乎未如百度宣布3月將公開測試類似ChatGPT的人工智能聊天機械人「文心一言」，但有內地股評人在社交平台發文形容，在知乎社區中，問題被視作起點，由此引發的討論和答案，是知乎內容的核心，這與ChatGPT這類基於對話模式，以問答類任務為主的效率工具可以說是天然契合，尤其是知乎長期以來所形成的良好知識分享環境和社區氛圍。

評論續指：「憑藉多年對於高質量內容的深耕細作，知乎在數據方面的優勢亦可想而知。根據其2022年第三季度財報數據顯示，知乎社區內的內容量已累計超5.79億條，問答量累計超4.82億條。此外，包括海量的用戶點贊互動等投票數據，這既是對內容品質的一種篩選，同時也對於AIGC大模型的開發也是一種天然優勢。」

相關文章：

【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務

【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 概念 異動股 人工智能 知乎－W（02390）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團大跌9%穿150關　滙豐升逾2%撐市　恒指反覆轉升（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】蔚來加入歐洲地平線項目　研究電動出行服務領域混合儲能系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款