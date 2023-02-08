▲ 【異動股】知乎曾爆升30% 內地股評人尋找國產ChatGPT概念

ChatGPT熱潮在投資市場繼續發酵，繼百度 （09888） 昨日股價抽升至1年高位後，內地線上問答社區知乎 （02390） 今日接力大升逾25%。至上午10時50分，知乎最多升30%，高見30.2元，最新仍升27%，報29.45元，成交1670萬元。

雖然知乎未如百度宣布3月將公開測試類似ChatGPT的人工智能聊天機械人「文心一言」，但有內地股評人在社交平台發文形容，在知乎社區中，問題被視作起點，由此引發的討論和答案，是知乎內容的核心，這與ChatGPT這類基於對話模式，以問答類任務為主的效率工具可以說是天然契合，尤其是知乎長期以來所形成的良好知識分享環境和社區氛圍。

評論續指：「憑藉多年對於高質量內容的深耕細作，知乎在數據方面的優勢亦可想而知。根據其2022年第三季度財報數據顯示，知乎社區內的內容量已累計超5.79億條，問答量累計超4.82億條。此外，包括海量的用戶點贊互動等投票數據，這既是對內容品質的一種篩選，同時也對於AIGC大模型的開發也是一種天然優勢。」

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編輯：麥德銘