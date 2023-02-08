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【ChatGPT掀AI戰】將動搖Google霸主地位？　微軟整合ChatGPT技術至搜尋引擎及瀏覽器

科技 11:12 2023/02/08

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Microsoft宣布在搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge引入ChatGPT的AI技術，今日開始會提供新版Bing桌面版「限量預覽」。

時至今日，人工智能（AI）仍然是炙手可熱的話題，聊天AI ChatGPT近日更「跑出」引起全球熱論，並且獲微軟（Microsoft）大力投資。Microsoft在美國東部時間2月7日下午1時（香港時間2月8日約凌晨2時）宣布，推出結合ChatGPT AI技術的新版搜尋引擎Microsoft Bing和瀏覽器Microsoft Edge，將挑戰Google的搜尋引擎霸主地位。

是次在Microsoft搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge引入ChatGPT的AI技術，然而僅容許有限的用戶使用。新版搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge可處理更複雜的查詢、提供資訊，並允許用戶根據最新的新聞及消息提問，並且從對話中取得答案。

Microsoft表示，今日開始會提供新版Bing桌面版的「限量預覽」，用戶可嘗試有限的查詢並登記，獲得完整存取權限。

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香港用戶另可試用手機App「Poe」

由OpenAI研發的ChatGPT自去年底起風靡全球，惟沒有外國手機號碼加上VPN的香港用戶就難以使用，直至近日才終於可以透過手機程式「Poe」試用ChatGPT簡化版聊天機械人「Sage」 或採用ChatGPT 語言模型的「Dragonfly」。

Microsoft看好ChatGPT的潛力，在今年1月底已向研發ChatGPT的OpenAI投資數十億美元，拓展雙方的AI應用。Microsoft早前已將OpenAI的ChatGPT自然語言對話語言模型，首先整合至Azure雲端服務。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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