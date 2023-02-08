【情人節優惠】中歐餐廳$928二人套餐 最後今日9折預訂 商業 12:00 2023/02/08 分享： 分享： 位於圓方的Pivo Czech Bar推出情人節6道菜晚餐，美食包括磯煮鮑魚、黃鰭吞拿魚他他、龍蝦泡沫湯配牡丹蝦、虎蝦及北海道帶子及海膽扁意粉、慢煮牛柳配香煎鵝肝，最後以一道朱古力慕絲蛋糕作結。 【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重 冀通關帶動生意 套餐將於2月14日晚上6時後供應，$928兩位用，早鳥9折優惠今天（2月8日）最後。 詳情：http://bit.ly/3jI1K3K 【通關商機】藥妝業對前景樂觀 望年內恢復疫前8成生意 責任編輯：歐陽佩 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： ET贏商有計 【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【情人節】8度海逸酒店 情人節晚餐早鳥9折優惠 2023/01/26 【情人節】8度海逸酒店 情人節晚餐早鳥9折優惠 【餐飲復常】餐廳信心指數調查 食肆對疫後復甦感樂觀 2023/01/18 【餐飲復常】餐廳信心指數調查 食肆對疫後復甦感樂觀 【經濟調查】餐廳信心指數調查 約4成餐廳對疫後經營感樂觀 五分一餐廳於去年第四季加薪 2023/01/18 【經濟調查】餐廳信心指數調查 約4成餐廳對疫後經營感樂觀 五分一餐廳於去年第四季加薪 戶戶送調查：餐飲業對後疫情復甦感樂觀 兩成受訪餐廳於第四季加薪 2023/01/17 戶戶送調查：餐飲業對後疫情復甦感樂觀 兩成受訪餐廳於第四季加薪 你可能感興趣 【情人節】8度海逸酒店 情人節晚餐早鳥9折優惠 18:23 2023/01/26 【情人節】8度海逸酒店 情人節晚餐早鳥9折優惠 【餐飲復常】餐廳信心指數調查 食肆對疫後復甦感樂觀 00:33 2023/01/18 【餐飲復常】餐廳信心指數調查 食肆對疫後復甦感樂觀 【經濟調查】餐廳信心指數調查 約4成餐廳對疫後經營感樂觀 五分一餐廳於去年第四季加薪 18:09 2023/01/18 【經濟調查】餐廳信心指數調查 約4成餐廳對疫後經營感樂觀 五分一餐廳於去年第四季加薪 餐廳情報 著數優惠 美食 餐廳 情人節