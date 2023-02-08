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【情人節優惠】中歐餐廳$928二人套餐　最後今日9折預訂

商業 12:00 2023/02/08

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位於圓方的Pivo Czech Bar推出情人節6道菜晚餐，美食包括磯煮鮑魚、黃鰭吞拿魚他他、龍蝦泡沫湯配牡丹蝦、虎蝦及北海道帶子及海膽扁意粉、慢煮牛柳配香煎鵝肝，最後以一道朱古力慕絲蛋糕作結。

【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意

套餐將於2月14日晚上6時後供應，$928兩位用，早鳥9折優惠今天（2月8日）最後。

詳情：http://bit.ly/3jI1K3K

【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢
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