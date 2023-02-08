【情人節優惠】中歐餐廳$928二人套餐　最後今日9折預訂

位於圓方的Pivo Czech Bar推出情人節6道菜晚餐，美食包括磯煮鮑魚、黃鰭吞拿魚他他、龍蝦泡沫湯配牡丹蝦、虎蝦及北海道帶子及海膽扁意粉、慢煮牛柳配香煎鵝肝，最後以一道朱古力慕絲蛋糕作結。

【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重 冀通關帶動生意

套餐將於2月14日晚上6時後供應，$928兩位用，早鳥9折優惠今天（2月8日）最後。

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責任編輯：歐陽佩

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