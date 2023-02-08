▲ 【電動車】蔚來加入歐洲地平線項目 研究電動出行服務領域混合儲能系統

蔚來 （09866） 宣布，與26家合作夥伴共同加入歐洲地平線項目，並獲得專項資金，用於電動出行服務領域混合儲能系統的深入研發。有關混合儲能系統是利用鋰電池及超級電容作為超快充設施的電力緩存，以提高充電過程中的可用功率，降低充電時間，並減輕超快充在用電高峰時期對電網的衝擊。

蔚來將在有關研究項目中，以換電站及智能電動汽車作為儲能單元，提供電網輔助服務，並在能源需求管理、電力交易等領域展開深入研究。該研究項目已於2023年1月正式啟動，為期36個月。

蔚來在全球已累計建成換電站1,323座

歐洲地平線是歐盟規模最大的科研創新項目，計劃於2021至2027年間累計投入955億歐元，通過匯集世界科研團隊，進行應對氣候變化、實現聯合國可持續發展目標的研究。

目前蔚來在全球已累計建成換電站1,323座（歐洲10座）、充電站2,323座（歐洲5座），接入第三方充電樁超101萬根（歐洲超38萬根），累計為用戶提供了超1,700萬次換電服務。

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編輯：陳韻妍