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拜登發表國情咨文 促兩黨合作

環球社會熱點 10:20 2023/02/08

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美國總統拜登（Joe Biden）發表其總統任期内第二份國情咨文，談及抗疫與經濟。今次也是共和黨人控制眾議院以來，拜登首次於國會正式發表演説。

拜登於當地周二晚上9點（本港周三早上10點）於國會發表國情咨文。他重提2021年國會暴亂事件是民主面臨内戰的最大威脅，指過去兩年任期内美國經歷艱辛和挑戰，今日縱傷痕纍纍，民主仍繼續不屈不撓。

經濟方面，拜登承認新冠疫情為美國帶來挑戰，學校與企業被迫關閉，阻礙經濟發展。

不過他強調其經濟方面的政績，談及其兩年任期内，美國成功創造破紀錄的1,200萬個新職位，數量多於任何一位美國總統在四年任期內創造的職位。

他指失業率已降至過去50年最低位的3.4%。美國更創造了80萬個製造業職位，為過去40年最快增長。

由於新冠疫情擾亂供應鏈，加上俄烏戰爭影響糧食及能源供應，通脹是全球問題。不過拜登稱過去半年内，通脹每月下降，而民眾實際工資則持續上升。

拜登也強調美國要再次引領世界製造業，宣布要求修建道路、橋樑和高速公路等聯邦項目使用的所有建築材料都須為美國製造，包括木材、玻璃、石膏板和光纖電纜

徵稅方面，拜登形容目前的稅制不公平。他引述2020年的數據，指美國55間最大型企業賺取400億美元利潤，但相關聯邦稅收竟為零。

他呼籲國會針對龍頭企業加稅，並提議國會將企業股票回購稅上調四倍，指加稅後企業仍會獲得可觀利潤。他又建議徵收「億萬富豪最低收入稅」，要求資產超過1億美元的家庭最少繳納20%稅款。

 

不過根據其計劃，政府不會向年收入40萬美元以下的民眾加稅。

拜登在演説期間多次談及「團結」，呼籲民主、共和兩黨國會議員於新一屆議會能共同努力合作。他指自上任總統後共簽署300多項兩黨通過的法案，形容共和黨人為朋友，呼籲他們延續上屆國會的做法，與民主黨人達成共識合作通過關鍵法案。

責任編輯：鄭錦玲

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