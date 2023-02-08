【解構｜百度】百度回吐逾3%　高盛：百度「文心一言」揭3大重點、目標價維持184元

▲ 【解構｜百度】高盛：百度「文心一言」揭3大重點、目標價維持184元

百度 （09888） 將在3月份可完成人工智能（AI）聊天機器人「文心一言」內部測試。高盛認為，百度擁有足夠實力去發展AI聊天機器人，並處行業領先位置，維持「買入」評級，目標價為184元，意味2023年19.6倍市盈率。

百度現回吐3.4%，報156.9元。

高盛指，「文心一言」的潛在成功推出揭示3大重點。一是競爭環境轉變。百度的「文心一言」結合搜索引擎及AI聊天機器人可有新的體驗，預料有助提升公司流量，並扭轉百度搜索廣告多年份額的損失。不過，百度的執行力成重大關鍵，因一大批的用家體驗將定奪其產品前期的接受程度及後續發展。再者，聊天機器人的變現能力仍有待觀察，同時因搜索廣告競爭環境或會轉變，導致資本開支或會提升。

該行指，公司早已投入發長AI數十年，而在2022年百度人工智能自動生成內容（AIGC）會議更提到「文心一言」第3代或較GPT-3表現更佳，特別是處理複雜的知識邏輯。

監管因素利本土AI企業

高盛又認為，監管規則或限制其AI聊天機器人的發展，因中國網信辦於《互聯網信息服務深度合成管理規定》提到深度合成技術要遵守法律法規，及提供顯著標識功能。該規定於今年1月10日起實施。

至於ChatGPT方面，高盛認為該等的英文大型語言模型（large language models）將在中國禁止使用，因此利好中國本土的大型語言模型企業。

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編輯：姚卓然