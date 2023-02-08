▲ 【大行看法】德銀：投資者管理組合時需考慮三大因素 亞洲或會在今年「大放異彩」

德意志銀行集團國際私人銀行部環球首席投資總監羅定忠（Christian Nolting）認為，今年經濟增長放緩不一定會導致金融市場陷入低迷，但相信今年對股市來說，不算是亮眼的一年，市盈率擴張及股息將推動正回報，但每股盈利將停滯不前，故此所有投資者作管理投資組合時，均需考慮三大因素：（1）通脹回落但持續；（2）回報預期普遍溫和但正面；（3）風險。

羅定忠指，今年整體股價將出現可觀的漲幅，但可能伴隨大幅波動，亞洲市場依然最具吸引力，去年大量資金流向「避險」導致北亞市場，如韓國、台灣及中國內地的估值顯著下降，當宏觀經濟環境及投資者情緒向好時，投資者或更青睞新興市場。至於美國股市，羅定忠續指，因其偏重科技股，對利率變動較為敏感，存更大的投資風險。

美國通脹似乎已見頂

通脹是市場關注點，羅定忠稱，美國通脹似乎已見頂，但德國及歐元區的通脹仍需待2月或3月才會見頂，而假若通脹續降溫，美國經濟有望在下半年恢復增長，料全年增長0.4%，有可能實現軟著陸，經濟明顯放緩至今未致失業率大幅攀升。不過他提醒，通脹高於預期的風險依然存在，屆時央行或加大干預力度，維持緊縮貨幣政策。

中國自上月起取消入境限制，且持續推出針對性政策，羅定忠認爲，中央公布的措施有望扭轉去年的經濟局面，料全年經濟增長5%，而中國經濟復甦，加上區內經濟重啟，亞洲或會在今年「大放異彩」。

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記者：伍鍵文