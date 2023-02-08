▲ 【英國按揭】滙豐英國CEO：去年部分英國客戶按息達7厘 按息急升的風暴仍未過去

滙豐 （00005） 英國行政總裁Ian Stuart表示，由於生活水平上升，大部分按揭貸款者去年被迫承造更昂貴的按揭，相信按息急升的風暴仍未過去，並向消費者信貸提出「健康警告」。

Stuart出席聽證會時指，去年9月英國政府推出迷你預算案期間，數以千計的英國客戶被迫以7厘的按揭利率，為按揭貸款進行再融資。現時滙豐英國提供的5年定息按揭產品年息降至3.99厘。

今年約有22.2萬個英國滙豐客戶進行債務再融資時，很大可能要面對更高的按揭貸款成本，因現時按揭貸款息率與基準利率更加接近，絕大部分客戶均希望可以有一個固定息率，滙豐會謹慎對待。

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編輯：陳韻妍