【港股市況】美團大跌7%、百度回吐3%　滙豐、騰訊力撐　恒指早段升百點後轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆上升，港股輕微低開。ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，美團 （03690） 跌近3%，百度 （09888） 回吐逾2%，恒指低開14點，開報21283點，科指跌0.4%，報4496點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：12】滙豐 （00005） 逆市升近2%，高見57.8元。

【10：09】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾2%，廣汽 （02238） 跌0.5%。

【10：05】三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升2%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：03】美團 （03690） 最新跌逾7%，低見151.4元，暫為表現最差藍籌，商湯 （00020） 挫半成，低見2.71元，百度 （09888） 回吐3%，低見156.7元。

【09：58】普拉達 Prada （01913） 逆市升近4%，破頂高見55.15元。

【09：53】山東墨龍 （00568） 逆市升逾14%，高見3.3元。

【09：51】美團 （03690） 跌近7%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%，恒指跌幅擴至100點。

【09：46】大市最新轉跌13點，報21285點，科指跌1%，報4464點。

【09：45】美團 （03690） 最新跌6%，低見153.4元，大市升幅收窄至約20點。

【09：41】中國儒意 （00136） 升幅擴大至逾9%，高見2.16元，成交3億元。

【09：40】國泰君安 （02611） 去年少賺23%，股價早段升1%，高見9.67元。

【業績│券商股】國泰君安去年少賺23%至115億人幣 受累證券市場波動

【09：36】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升逾1%，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升約0.4%。

【09：35】大市早段升百點，報21405點，升106點，科指跌1點，報4514點。

【09：30】美團 （03690） 開市後跌幅擴大至5%，低見155元。此前內媒指抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都三地進行內測。

【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務 稱仍在試點當中、無具體時間表

【09：29】中國儒意 （00136） 高開逾1%，成交2.5億元。

【09：26】商湯 （00020） 遭軟銀減持5000股，股價輕微低開0.4%。

【商湯20】軟銀減持商湯5000萬股 套現1.4億元

【09：25】【長汽2333】長城汽車跌近1% 1月銷量按年跌45% 新能源汽車銷售削逾半

【09：25】吉利 （00175） 低開0.7%。

【吉利175】吉利低開不足1% 1月總銷量按年減少約29% 稱受春節假期提前影響

【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市 對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV 售價最平3.99萬人幣（多圖）

【09：24】百勝中國 （09987） 績後向上，股價升近3%。百勝中國去年第四季總收入按年跌9%至20.9億美元，淨利潤則為5300萬美元，跌89%。

【09：21】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，美團 （03690） 跌近3%，百度 （09888） 回吐逾2%，恒指低開14點，開報21283點，科指跌0.4%，報4496點。

【09：13】期指低開20點，報21319點。

【08：59】恒指黑期升約28點，報21351點，道指期貨跌42點，報34164點。

【08：09】【業績｜餐飲股】百勝中國去年第四季淨利潤按年跌89%、派息0.13美元 CFO：今年最多淨新增1300新店

【07：45】【抽水潮】基石藥業折讓8.8%配股 淨籌約3.9億

【07：45】港股ADR收報21293點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報57.27元，較港收市價高0.67元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報378.95元，較港收市價低1.05元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.51元，較港收市價低1.29元或1.2%。

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾發表講話，指通脹回落進程已經開始，但過程將是坎坷的，將需要進一步加息。美股震盪向上，道指曾挫近200點，收市升265點，報34156點；標指升52點，報4164點；納指升226點或1.9%，報12113點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩