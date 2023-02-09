【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）

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港元滙價回軟，低見7.8499，距7.85弱方兌換保證僅差1點，因港元及美元拆息差距擴闊，引致套息交易，即沽低息港元買入高息美元，以賺取息差，尤其是本港銀行最近一次已未有跟美國加息。而中概股指數回軟，跌1.7%，收報7731點；夜期跌97點，收報21162點，百度美股較港收市價再低5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 151.58 -1.0% 騰訊ADR 378.68 -0.9% 滙豐ADR 57.85 +0.1% 阿里巴巴美股 103.14 -0.4% 百度美股 149.48 -5.0%

北水錄36.4億元淨流出 買新東方在綫沽快手美團

北水今日出現36.4億元淨流出，扭轉近日淨流入勢頭。新東方在綫 （01797） 有3.1億元淨流入，藥明生物 （02269） 及中海油 （00883） 分別有2.4及2.1億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 股價急挫，股份全日錄得25.8億元淨流出，快手 （01024） 則有4.7億元淨流出。

恒指夜期升17點，報21276點。

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ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成 恒指反覆偏軟跌15點

港股反覆偏軟。恒指低開14點，早段曾升144點，高見21443點，其後一度轉跌119點，低見21178點。恒生指數最終跌15點，收報21283點，成交1156億元。科指跌1.9%，報4431點。ATM個別發展，其中美團 （03690） 挫逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.6%。滙豐 （00005） 逆市升2%，百度 （09888） 回吐3%，ChatGPT概念輪流炒、知乎 （02390） 大升近4成。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 57.80 +2.1 +37 11 騰訊 382.20 +0.6 +11 13 建行 5.00 +0.8 +7 3 小米 12.46 -3.0 -10 13 阿里巴巴 103.50 -1.2 -22 29 美團 153.10 -6.5 -79 -32

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】花旗上調美團目標價至229元 市場關注抖音競爭、惟基本面復甦或提振情緒

【香港樓市】大摩調高今年樓價預測至反彈10%、看好3股增派息 本港地產股目標價平均升一成（附個股目標價）

【解構｜百度】百度回吐逾3% 高盛：百度「文心一言」揭3大重點、目標價維持184元

【解構｜百度】中金：百度技術及商業實力可媲美OpenAI 上調目標價至167.1元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌97點，收報21162點

【23：33】夜期跌99點，報21160點

【20：05】【國產ChatGPT】阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光 傳正進行內部測試

【19：10】北水錄36.4億元淨流出 買新東方在綫沽快手美團 恒指夜期升17點

【16：10】ATM個別發展，其中美團 （03690） 挫逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.6%。滙豐 （00005） 逆市升2%，百度 （09888） 回吐3%，ChatGPT概念輪流炒、知乎 （02390） 大升近4成。恒指跌15點，收報21283點，成交1156億元。科指跌1.9%，報4431點。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

【16：00】恒指U盤前跌14點，報21284點。

【15：42】網尾 （09999） 尾市曾升逾5%，高見148.2元，最新升3%。報道指，網易有道AI技術團隊已投入到ChatGPT同源技術AIGC在教育場景的落地研發中，目前該團隊正在AI口語老師、中文作文批改等細分學習場景中嘗試探索，將盡快推出相關的demo版產品。

【異動股】網易收市前短線拉升2% 據報旗下有道正研發類似ChatGPT的AI教育服務

【15：29】【聯想992】聯想彈高4% 推中國市場專屬伺服器品牌「聯想問天」

【15：24】恒指尾市續軟，跌約38點，報21260點，科指跌1.9%，報4429點。

【14：57】映宇宙 （03700） 升2成，高見1.51元。

【14：54】知乎 （02390） 升勢略為回順，最新升逾37%，報32.1元，午後破頂高見36.6元。

【14：42】恒指最新跌約50點，報21248點。科指跌1.8%，報4436點。

【14：41】【內房危機】奧園健康據報29.9%股權將由廣東國企接手 而非此前有傳的山東國企

【14：34】小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，蔚來 （09866） 跌逾2%，將發布理想L7的理想汽車 （02015） 亦跌0.1%。

【14：20】香港航天科技 （01725） 再升9%，高見9.4元。

【14：05】國美零售 （00493） 挫一成，低見0.147元。國美部分地區存在發貨、退貨、退款不及時情況。

【14：02】美團 （03690） 午後跌幅略收窄至近6%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 升1%。恒指反覆升26點，報21324點，科指跌1.3%，報4459點。

【14：01】知乎 （02390） 升幅擴大至52%，高見36.6元破頂。

【13：32】基石藥業 （02616） 午後跌9%，低見4.57元，成交8803萬。

【13：19】知乎 （02390） 午後再抽升，最新升41%，破頂高見33元。

【13：10】新東方在綫 （01797） 反彈，股價升逾4%，高見58.15元。

【13：05】大市再度轉跌，恒指跌3點，報21295點。

【13：01】聯想 （00992） 午後升5%，高見6.67元。

【13：00】港股午後初段升約60點，報21359點，科指跌1.1%，報4466點。

【12：30】【新股IPO】中國燃氣︰尚未就任何潛在分拆上市作出明確決定 此前報道指擬分拆增值業務

【12：25】【新冠藥物】四環醫藥與君實生物達VV116生產供應合作協議 君實生物股價半日跌3%

【12：00】恒生指數半日反覆升57點，報21356點，成交667億元。科指跌1.3%，報4456點。ATM個別發展，美團 （03690） 逆市大跌近7%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 升0.8%，百度 （09888） 回吐逾3%，滙豐升逾2%。

【11：50】【電動車】理想汽車L7發布會今晚8時舉行 股價轉升近1%

【11：40】恒指中午收市前升約80點，報21379點，科指跌1.3%，報4457點。

【11：39】聯想 （00992） 股價最新升逾4%zx，高見6.63元。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌0.05%，深證跌0.01%，創業板指升0.2%。

【10：59】【異動股】知乎曾爆升30% 內地股評人尋找國產ChatGPT概念

【10：50】本港地產股向上，其中新世界 （00017） 升逾3%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升1%。

【10：43】知乎 （02390） 承接隔晚美股升勢，股價升26%，高見30.2元。知乎美股大升31.7%，收報1.87美元。

【10：42】喆麗 （02209） 升逾6成，高見1.18元，成交718萬元。

【10：39】大市轉升35點，報21334點，科指跌1.4%，報4450點。

【10：34】滙豐 （00005） 最新升2.5%，高見58.1元。

【10：30】美團 （03690） 曾跌逾9%，低見148.3元跌穿150元關口，最新報149.5元，跌8.7%。

【美團3690】美團大挫9% 逾千買盤150價位排隊撈貨遭一沖即散

【10：12】滙豐 （00005） 逆市升近2%，高見57.8元。

【10：09】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾2%，廣汽 （02238） 跌0.5%。

【10：05】三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升2%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：03】美團 （03690） 最新跌逾7%，低見151.4元，暫為表現最差藍籌，商湯 （00020） 挫半成，低見2.71元，百度 （09888） 回吐3%，低見156.7元。

【09：58】普拉達 Prada （01913） 逆市升近4%，破頂高見55.15元。

【09：53】山東墨龍 （00568） 逆市升逾14%，高見3.3元。

【09：51】美團 （03690） 跌近7%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%，恒指跌幅擴至100點。

【09：46】大市最新轉跌13點，報21285點，科指跌1%，報4464點。

【09：45】美團 （03690） 最新跌6%，低見153.4元，大市升幅收窄至約20點。

【09：41】中國儒意 （00136） 升幅擴大至逾9%，高見2.16元，成交3億元。

【09：40】國泰君安 （02611） 去年少賺23%，股價早段升1%，高見9.67元。

【業績│券商股】國泰君安去年少賺23%至115億人幣 受累證券市場波動

【09：36】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升逾1%，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升約0.4%。

【09：35】大市早段升百點，報21405點，升106點，科指跌1點，報4514點。

【09：30】美團 （03690） 開市後跌幅擴大至5%，低見155元。此前內媒指抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都三地進行內測。

【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務 稱仍在試點當中、無具體時間表

【09：29】中國儒意 （00136） 高開逾1%，成交2.5億元。

【09：26】商湯 （00020） 遭軟銀減持5000股，股價輕微低開0.4%。

【商湯20】軟銀減持商湯5000萬股 套現1.4億元

【09：25】【長汽2333】長城汽車跌近1% 1月銷量按年跌45% 新能源汽車銷售削逾半

【09：25】吉利 （00175） 低開0.7%。

【吉利175】吉利低開不足1% 1月總銷量按年減少約29% 稱受春節假期提前影響

【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市 對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV 售價最平3.99萬人幣（多圖）

【09：24】百勝中國 （09987） 績後向上，股價升近3%。百勝中國去年第四季總收入按年跌9%至20.9億美元，淨利潤則為5300萬美元，跌89%。

【09：21】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，美團 （03690） 跌近3%，百度 （09888） 回吐逾2%，恒指低開14點，開報21283點，科指跌0.4%，報4496點。

【09：13】期指低開20點，報21319點。

【08：59】恒指黑期升約28點，報21351點，道指期貨跌42點，報34164點。

【08：09】【業績｜餐飲股】百勝中國去年第四季淨利潤按年跌89%、派息0.13美元 CFO：今年最多淨新增1300新店

【07：45】【抽水潮】基石藥業折讓8.8%配股 淨籌約3.9億

【07：45】港股ADR收報21293點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報57.27元，較港收市價高0.67元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報378.95元，較港收市價低1.05元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.51元，較港收市價低1.29元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾發表講話，指通脹回落進程已經開始，但過程將是坎坷的，將需要進一步加息。美股震盪向上，道指曾挫近200點，收市升265點，報34156點；標指升52點，報4164點；納指升226點或1.9%，報12113點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2% 夜期收市跌183點 百度美股低港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩