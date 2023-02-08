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【投行花紅】瑞信據報通知部分初級和中級員工將分3期支付獎金

Hot Talk 08:49 2023/02/08

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【投行花紅】瑞信據報通知部分初級和中級員工將分3期支付獎金

彭博引述消息報道，瑞信（Credit Suisse）將分期支付一些初級和中級銀行家的獎金，這家銀行正經歷起起伏伏的整頓進程，這是其處理員工薪酬議題的最新變化。

據知情人士透露，瑞信周二通知一些初級經理（associate）和副總裁，將分期支付備受期待的獎金。而獎金將分三期支付，每一筆都將在4月1日、7月1日和10月1日後約40天支付。

在醜聞和虧損引發離職潮後，該銀行正設法留住人才，以應對其華爾街業務的重組。瑞信此前有傳突然推遲發放獎金給部分董事總經理或總監（director）級別投資銀行家的日期，原定周二舉行的會議已取消，討論獎金一事因而推遲。

瑞信代表拒絕置評。

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【投行花紅】瑞信據報押後向部分員工派發花工　早前有報道指花紅規模或削半

【投行人事】瑞信亞洲投行副主席洪長福辭任、此輪投行離職潮中最高級　香港業務料過渡至新部門

【投行重組】瑞信據報派「預付花紅」留高級銀行家　CEO：資金流失已顯著改善兼有回流跡象　

編輯：姚卓然

 

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