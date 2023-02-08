▲ 【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

Microsoft微軟（美︰MSFT）公布推出新版互聯網搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器，整合ChatGPT開發商OpenAI的最新技術，為用戶提供基於對話方式的網絡搜尋和創建內容服務，值以挑戰Google谷歌（美︰GOOGL）在搜尋市場的主導地位。微軟股價升4.2%，收報267.56美元。

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新版Bing在比ChatGPT更先進的OpenAI語言模型上運行，用家可輕鬆切換進入及退出AI聊天模式，還可使用機器人來撰寫電子郵件，而新版Edge瀏覽器增加新版Bing，可聊天及起草文本，還可滙總網頁並以對話的形式回覆詢問，而答案還提供資料來源，用戶可查閱出處。

微軟行政總裁Satya Nadella表示，相關技術將重塑幾乎所有的軟件類別，又指當前為互聯網搜尋重新注入創新刻不容緩。

此前搜尋引擎Google宣布，推出新的AI聊天機械人「Bard」，將在未來幾周開放給公眾測試。

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責任編輯︰梁浩碩