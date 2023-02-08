  • 18°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

股市 08:39 2023/02/08

分享：

分享：

【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

Microsoft微軟（美︰MSFT）公布推出新版互聯網搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器，整合ChatGPT開發商OpenAI的最新技術，為用戶提供基於對話方式的網絡搜尋和創建內容服務，值以挑戰Google谷歌（美︰GOOGL）在搜尋市場的主導地位。微軟股價升4.2%，收報267.56美元。

    點擊圖片放大

新版Bing在比ChatGPT更先進的OpenAI語言模型上運行，用家可輕鬆切換進入及退出AI聊天模式，還可使用機器人來撰寫電子郵件，而新版Edge瀏覽器增加新版Bing，可聊天及起草文本，還可滙總網頁並以對話的形式回覆詢問，而答案還提供資料來源，用戶可查閱出處。

微軟行政總裁Satya Nadella表示，相關技術將重塑幾乎所有的軟件類別，又指當前為互聯網搜尋重新注入創新刻不容緩。

此前搜尋引擎Google宣布，推出新的AI聊天機械人「Bard」，將在未來幾周開放給公眾測試。

【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務

【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT

【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企　牽頭重注100億美元

責任編輯︰梁浩碩

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 人工智能 Microsoft
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【ET開市直擊】ChatGPT概念續熱炒？港股反彈動力夠唔夠（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款