【業績｜餐飲股】百勝中國：憂春節後消費變得審慎　料今年最多淨增1300新店　去年第四季淨利潤跌89%、派息0.13美元（第二版）

▲ 【業績｜餐飲股】百勝中國去年第四季淨利潤按年跌89%、派息0.13美元 CFO：今年最多淨新增1300新店

百勝中國 （09987） 公布去年第四季總收入20.9億美元，按年下降9%，淨利潤則為5,300 萬美元，按年下降89%，主要是由於經營利潤的下降，而經調整淨利潤按年增加137%至5,200萬美元。集團派息0.13美元。百勝中國管理層表示，雖然農曆新年假期的銷售表現令人鼓舞，但疫情未完全過去，面對宏觀經濟放緩及通脹等擔憂，預期節日過後消費者可能會變得審慎，故相信整個復甦不會一帆風順，對前景審慎樂觀。

同時，管理層指，會透過「組合拳」方式提振銷售，以高性價比產品及促銷並行，強調不會做過多促銷，以維持利潤率。

百勝中國全日升2%，收報480港元。

上季不計及外幣換算的影響，集團系統銷售額按年下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降1%和6%，同店銷售額較去年同期下降 4%，其中肯德基和必勝客分別下降3%和8%。餐廳利潤率為10.4%，去年同期為 7.5%。

集團指，去年第四季度，中國新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化。10月和11月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。在此期間，集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在11月下旬達到 4,300家的峰值。而於12月更由於大範圍的感染，集團的餐廳出現人員短缺，導致12月平均超過1,300家門店暫時停業或只提供有限的服務。

隨著集團的餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，集團1月的銷售實現按月上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數按年增長，但仍低於2019年的水平。

百勝中國首席執行官屈翠容形容，交通樞紐和旅遊景點的門店復甦非常好，西安及長沙等二綫城市在本地旅遊帶動下也有不俗表現，但同樣較疫情仍有距離。

今年最多淨新增1300新店

百勝中國首席財務官楊家威表示，去年第四季採取行動以維持運營，抓住非堂食需求、管理成本、並提升運營效率。在同店銷售額承壓的情况下仍提升了盈利能力。此外，集團第四季度淨新增538家門店，創下新紀錄，並同時保持健康的新店回報率。

楊家威續指，疫情防控政策的優化和春節期間的銷售表現使集團備受鼓舞。未來真正的考驗將是假期後的銷售走勢和經濟的復甦情况。集團今年的重點是提振銷售。同時預計在2023年淨新增1,100至1,300家門店，肯德基仍佔開店最大佔比。

去年全年，集團總收入為95.7億美元，較去年同期的 98.5 億美元下降3%，淨利潤按年下降 55%至4.42 億美元，經調整淨利潤按年跌15%至4.46億美元。截至去年年底，門店總數達到12,947 家，全年淨新增1,159家門店。

另外，集團在2021年起發展預包裝產品業務，屈翠容指，雖然現時業務佔比細，但留意到發展潛力大，認為公司自身的供應鏈、門店及騎手為競爭優勢。

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編輯：姚卓然