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【裁員潮】Zoom裁員1300人、佔員工總數15%　行政總裁袁征減薪98%

股市 08:00 2023/02/08

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【裁員潮】Zoom裁員1300人、佔員工總數15%　行政總裁袁征減薪98%

Zoom（美︰ZM）裁員約1300名員工，佔Zoom員工總數的15%。Zoom創辦人兼行政總裁袁征（Eric Yuan）於公司網誌表示，隨着世界繼續調整至新冠疫情大流行後的生活，公司需要適應全球經濟的不確定性，以及其對客戶的影響。【相關網誌】

Zoom股價收報84.66美元，升9.9%，盤後略為回軟跌0.2%。

新冠肺炎爆發時，人民被迫在家工作，刺激Zoom業績急增。袁征表示，Zoom在24個月內的規模擴大了3倍，以滿足需求同時實現持續創新。「我們孜孜不倦地工作，但也犯了錯誤，沒有花足夠時間來深入分析團隊、評估是否在可持續增長。」

他表示，作為Zoom的CEO及創始人，要對這些錯誤及今天採取的行動負責。為此，將計劃在下一個財政年度將自己的工資減少98%，且放棄2023年的公司獎金，其執行領導團隊的成員將在下一個財政年度將基本工資降低20%，同時沒收公司獎金。 

Zoom宣布的裁員比例，高於Salesforce、微軟、Workday等企業軟件公司。

【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人　佔總人手近5%

【裁員潮】PayPal計劃裁員2000名員工、佔總數7%　應對充滿挑戰的宏觀經濟環境

責任編輯︰梁浩碩

美股 Zoom Video（美：ZM） Zoom 裁員
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