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【日圓走勢】日本12月勞工現金收入加4.8%　日圓收市漲1.2%

股市 06:59 2023/02/08

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【日圓走勢】日本12月勞工現金收入加4.8%

日圓周二收市勁升1.2%，美元兌日圓收報131.07美元，每百日圓兌港元撲6算水平。主要原因是日本12月勞工現金收入按年由1.9%大增至4.8%，超過市場預期的2.5%，為1997年以來的25年最高水平，因冬季獎金大幅增加。收入大增或增加通脹壓力，日本12月全國CPI通脹達4%，東京CPI更達4.4%，雖然工資增長可部份抵消通脹壓力，但市場仍對賭日本央行會改變貨幣政策，即變相加息，刺激日圓升值。

據NHK新聞報道，日本政府將在下月舉行約8年以來首次的政府勞資會議，政府指，因要實現工資增長超過物價增長，並表示企業與勞工界的合作是必不可少的，期望下個月會議，為大企業春季招聘高峰期，力圖為加薪造勢。

【日圓匯價】日本確認以破紀錄金額干預日圓匯市　單月動用折合近3800億港元

【日圓匯價】日央行據稱無必要再倉促調整收益曲線控制政策　圓滙觸134、兌港元5.82算

記者：譚志偉

外滙 美股 財政政策 經濟數據表現 貨幣政策 港元 日圓 加息 日本 通脹
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