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【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落

股市 09:51 2023/02/08

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【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落

美國聯儲局主席鮑威爾表示，通脹已開始紓緩，但預期是一個慢長的過程，但如果經濟數據不配合，利率或較市場預期的更高。他指，勞動力市場異常強勁，認為需要進一步加息，但他否認會再加息0.5厘。鮑威爾最新講話，與議息後記者會的言論相近，他重申，「反通脹的過程已開始，並在商品板塊開始，這板塊佔經濟的四分之一。但這仍有很長的路要走，這只是很初步的階段。」

受鮑威爾言論影響，美元自一個月高位回落，報103.32，跌0.1%

鮑威爾與凱雷集團聯合創始人David Rubenstein於華盛頓的經濟會所對談，鮑威爾亦曾為凱雷合伙人。

若通脹熱度超儲局預期 利率會更高

鮑威爾被問到，如果聯儲局早收一日就業報告，會否影響儲局決策，鮑威爾即指，他們不能這樣做。「不過，如果數據顯示通脹熱度超儲局預期，這代表會有更高的利率。」

鮑威爾續指，「事實上我們需要為數據作出回應，例如勞工市場繼續熾熱，以及通脹報告繼續上升，這將會是我們需要做得更多，及較預期更多的加息。」

2024年前通脹可能回落到儲局認為舒服的水平

鮑威爾並無提及何時加完息，他指，可能到2024年前，通脹可能回落到儲局認為舒服的水平。「我們預期2023年通脹會顯著回落，這亦是我們的工作。我估通脹不是今年，亦肯定會是明年可到達接近2%目標水平。」

鮑威爾指，「我們需要耐性，通脹回落前，需要將利率保持在限制性水平。」

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記者：譚志偉

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