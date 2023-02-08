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【大熱舞台劇】黃子華林海峰合演《愛我別走》一票難求​ 麥當勞送出200張門票 App用戶捐$20有機會贏到（附詳情）

理財智慧 08:03 2023/02/08

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黃子華與林海峰首度合作舞台劇《愛我別走》，2月24日起在西九龍文化區戲曲中心演出43場，早前掀起搶飛熱潮，一票難求，有門票更被炒貴至每張逾7,000元。想入場欣賞兩大「男神」演出，機會來了。​

麥當勞App用戶專屬福利「SHOW畀你睇」活動回歸，只要透過麥當勞App捐贈20元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《愛我別走》門票兩張，幸運兒可一邊欣賞舞台劇、一邊共襄盛舉，幫助有需要的病童及其家人。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

大家只需於2月8日至2月26日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，捐贈20元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《愛我別走》兩張480元門票。
 

 

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是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲3月14至17日期間舉行的同一場次門票兩張。門票上印有指定演出日期，麥當勞會隨機派發予得獎者。

麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於3月7日通過登記電郵公佈。麥當勞誠邀大家齊齊捐贈愛心，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金的受助病童籌款。

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責任編輯：陳詠妍

 

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