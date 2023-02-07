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【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務

股市 23:56 2023/02/07

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ChatGPT爆紅促瀏覽量急飈　谷爆免費版「爆server」

OpenAI旗下的AI聊天機械人ChatGPT爆紅，全球用家齊齊湧入，導致ChatGPT近日多次出現「爆server」的情況。本報於周二晚上嘗試於網站試用ChatGPT時，發現未能成功，免費版頁面出現「ChatGPT現在滿負荷運行（ChatGPT is at capacity right now）」。

ChatGPT其後一度宣布暫停服務，指流量是有限的，正反映市場需求情況。

這反映現時ChatGPT的瀏覽量甚高，頁面顯示又指，開發人員正在處理這個情況。

不過，如果要暢通無阻地使用，付費訂閱ChatGPT Plus便可。OpenAI官方此前稱推出ChatGPT的實驗訂閱計畫ChatGPT Plus，ChatGPT Plus定價每月20美元。付費版的ChatGPT提供的增值服務包括高峰時段免排隊、快速響應以及優先獲得新功能和改進，OpenAI也表示會保留免費服務。

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