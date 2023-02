【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務

▲ ChatGPT爆紅促瀏覽量急飈 谷爆免費版「爆server」

OpenAI旗下的AI聊天機械人ChatGPT爆紅,全球用家齊齊湧入,導致ChatGPT近日多次出現「爆server」的情況。本報於周二晚上嘗試於網站試用ChatGPT時,發現未能成功,免費版頁面出現「ChatGPT現在滿負荷運行(ChatGPT is at capacity right now)」。

ChatGPT其後一度宣布暫停服務,指流量是有限的,正反映市場需求情況。

這反映現時ChatGPT的瀏覽量甚高,頁面顯示又指,開發人員正在處理這個情況。

不過,如果要暢通無阻地使用,付費訂閱ChatGPT Plus便可。OpenAI官方此前稱推出ChatGPT的實驗訂閱計畫ChatGPT Plus,ChatGPT Plus定價每月20美元。付費版的ChatGPT提供的增值服務包括高峰時段免排隊、快速響應以及優先獲得新功能和改進,OpenAI也表示會保留免費服務。

