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【儲局官員】卡什卡利：就業數據表現強勁　聯儲局需要進一步加息

宏觀解讀 22:18 2023/02/07

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繼亞特蘭大聯儲行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）放鷹後，作為聯儲局「新鷹王」的明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利（Neel Kashkari）同樣認為美國利率有進一步上升空間，指就業數據強勁，勞動市場仍未出現收緊政策的影響，故有需要繼續加息，又維持對終端利率的預測在5.4厘水平。

1月非農新增職位達51.7萬個，遠超市場預期，卡什卡利指1月份勞動力市場數據強勁，對就業人數這麼高感到驚訝，顯示到目前為止，勞動力市場仍未出現收緊政策的影響，故聯儲局需要繼續加息，預測終端利率仍在5.4厘水平，與他去年12月的預計相同，

他又表明利率將不得不維持在較高水平一段長時間，目前尚未看到任何會降低利率路徑的證據。

卡什卡利今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權，其偏鷹言論一直被外界視為「新鷹王」。

相關文章：

【美國經濟】景順：市場對經濟衰退過慮　料全球風險承受程度將回升

【儲局官員】博斯蒂克：美就業數據強勁　或推升美息終端利率

編輯：葉志偉

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