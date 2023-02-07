【Switch】《寶可夢朱/紫》吸金力驚人　推出不足三個月即入Switch十大熱銷遊戲排行榜（附排名）

▲ 《寶可夢朱/紫》吸金力驚人 推出不足三個月即入Switch十大熱銷遊戲排行榜

任天堂旗下Switch系列主機銷量全球累計達1.2億部，不單超越了PS4，也擠下了Game Boy，成為史上暢銷遊戲主機的第三名，僅次於PS2及任天堂DS。Switch由2017年上市至今能有如此成績，遊戲也是功不可沒。Switch公布截至去年底止首三財季業績時，也更新了Switch史上十大熱銷遊戲排行榜。

在寶可夢（Pokémon）IP的加持下，去年11月中旬才推出的《寶可夢朱/紫》吸金力驚人，推出不足3個月，銷量便達2061萬套，空降至十大排行榜的第七位。《寶可夢朱/紫》是由GAME FREAK開發，寶可夢公司與任天堂發行的遊戲，首發三天全球銷量便突破千萬套，創下任天堂平台史上最快銷售紀錄。

十大榜單內大多都是問世多年的人氣遊戲，榜首仍為《瑪利歐賽車8 豪華版》，銷量已突破5000萬套，今財年首三季的銷量仍有861萬套，幾乎是每個Switch玩家必定入手的遊戲之一。

Switch的10大賣座遊戲（截至2022年底） 遊戲 數量（套） 首發年份 《瑪利歐賽車8 豪華版》 5200萬 2017 《集合啦！動物森友會》 4159萬 2020 《任天堂明星大亂鬥特別版》 3044萬 2018 《薩爾達傳說曠野之息》 2900萬 2017 《寶可夢劍/盾》 2568萬 2019 《超級瑪利歐奧德賽》 2512萬 2017 《寶可夢朱/紫》 2061萬 2022 《超級瑪利歐派對》 1879萬 2018 《健身環大冒險》 1522萬 2019 《精靈寶可夢Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》 1507萬 2018

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編輯：袁諾曦