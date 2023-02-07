▲ 【大行報告｜濠賭股】富瑞：看好銀娛及金沙中國

粵港澳三地已於周一（6日）出入境取消核酸檢測安排，在通關因素帶動下，富瑞看好銀娛 （00027） 及金沙中國 （01928） ；美股看好永利度假村（美：WYNN）及金沙集團（美：LVS）增長勢頭持續，其市盈率增長速度較預期快，美高梅渡假村（美：MGM）股價向來受當地因素驅動，故其澳門業務的影響力較少。

美高梅中國 （02282） 及永利澳門 （01128） 將於周三（8日）公布去年第四季度業績，富瑞認為業績重點為收入恢復的程度，利潤或有別於金沙中國業績，金沙VIP、高級及中場利潤率分別為10%、25%至40%，以及40%，故估計非VIP業務大約為3倍利潤水平。

行業前景方面，富瑞認為濠賭股增長緩慢，但仍可獲利，2月1至5日博彩日均收入為3.8億澳門元，綜合博彩毛收入相若，VIP場倒退10%，其贏率為3%，收入雖較1月15至31日的新春檔期的4.55億澳門元低，仍優於預期。今年以來日均收入為3.74億澳門元，為2019年約47%水平，反映行業能達至盈利。

相關文章：

【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫 銀娛金沙跌4%

【濠賭股】農曆新年首4日錄得逾24.4萬訪澳旅客 瑞銀：數量仍低於市場預期

記者：宋佩恩