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【Nintendo】任天堂下調今財年業績及Switch銷量預測　但仍宣布加薪一成

股市 20:35 2023/02/07

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任天堂下調今財年業績及Switch銷量預測　但仍宣布加薪一成

任天堂（Nintendo）首三季財季收入及純利下跌，並因應日圓走強，下調了截至3月底今財年的業績指引。不過，任天堂社長古川俊太郎在業績會上表示，因應物價上漲，日本國內的員工將全部加薪一成，以挽留人才。古川俊太郎亦指，任天堂不打算提高軟件或遊戲機價格，但若然情況需要也會考慮。

截至去年12月底止9個月，任天堂淨銷售按年跌1.9%至1.3萬億日圓，經營利潤跌13.1%至4105.4億日圓，純利按年跌5.8%至3462.3億日圓。

首三季Switch主機銷量跌逾兩成

首三財季Switch系列主機銷量按年跌21.3%至1491萬部，雖然OLED版主機銷量急增92.5%至769萬部，但僅能抵銷部份原版及Lite版主機銷量55.7%及37%的跌幅。集團解釋，全球銷量下跌歸因於半導體短缺影響了上半財年的產量，以及第三財季內的銷量下跌。

值得留意是，Switch系列主機的全球銷量累計達1.2億部，超越了PS4約1.17部的銷量，也為歷史所有主機以來的第三名。

軟體方面，期內遊戲銷售達1.7億套，按年跌4%。其中，今財年銷售最佳為《寶可夢朱／紫》，總計售出2061 萬套，《斯普拉遁3》售出了1013萬套，《Nintendo Switch Sport》售出861萬套，問世多年的《瑪利歐賽車8豪華版》緊隨其後，售出666萬套。

料今財年經營利潤跌19%至4800億日圓

任天堂下調2023財年的業績指引，將淨銷售的預測下調3%至1.6萬億日圓，即按年跌5.6%，經營利潤預測下調4%至4800億日圓，即按年跌19%，純利下調7.5%至3700億日圓，即按年跌22.5%。

任天堂又指，雖然首三季的Switch主機銷量符合預期，但在假期間的銷情不及預期，導致調整了第四季的銷售預期，故將全年度主機銷量預測由1900萬部下調至1800萬部，遊戲軟體的銷量預測也相應由2.1億套下調至2.05億套。

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編輯：袁諾曦

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