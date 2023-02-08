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【抽水潮】基石藥業折讓8.8%配股　淨籌約3.9億

股市 07:44 2023/02/08

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【抽水潮】基石藥業折讓8.8%配股　淨籌約3.9億

基石藥業 （02616） 以每股4.633元配售8,480萬股，較昨（7日）收市價5.08元折讓8.8%，所得款項淨額估計為3.89億元。

公司指，股份有3個月禁售期，而配售股份相當於現有已發行股本約7.07%及緊隨配售後經擴大已發行股本約6.61%。

基石藥業表示，所得資金將於2024年年底前悉數動用，50%用於開發管線產品，包括但不限於CS5001（潛在同類最佳ROR1 ADC）， CS5001目前正處於全球I期研究及有望大約在2023年年末取得初步療效數據；20%用於商業化及上市產品（如普拉替尼、阿伐替尼及艾伏尼布）適應症拓展以及技術轉移，以降低藥物供應成本及提高盈利能力；20%用於商務拓展活動，以豐富本公司的管線及充分利用本公司經驗證的臨床研究實力。

【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股

【業績｜生科股】基石藥業升一成　上半年收入增長2.3倍至2.6億人幣

記者：譚志偉

港股 集資 配股 基石藥業－B（02616）
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