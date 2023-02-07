▲ 【啤酒股】嘉士伯：2023年須加價應對成本上漲 預計營業利潤增長放緩

丹麥啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）表示，為應對成本上升，計劃今年上調啤酒售價，但預期將抑制部分市場，尤其歐洲的啤酒消費。嘉士伯提到，「不確定原素」仍然存在，包括俄烏戰爭及中國重開對需求的影響。

嘉士伯預計今年的營業利潤增長介乎負5%和正5%之間，而去年增長率為12%。嘉士伯表示，去年每升啤酒收入增長9%，但今年必須將價格上調高個位數以彌補不斷上漲的成本。

俄羅斯入侵烏克蘭後，嘉士伯亦宣佈出售在俄業務，並預計將減記約 99 億丹麥克朗（約112億港元），嘉士伯行政總裁Cees't Hart稱，公司預計6月之前找到買家並簽署協議，不過最終交易取決於俄羅斯當局。嘉士伯正在尋求與買方訂立協議，日後可回購俄業務。

此外，據嘉士伯最新財報，其2022年錄得虧損10.6億丹麥克朗（約12億港元），前年則賺68.5億丹麥克朗（約77億港元），不過虧損幅度少過分析師預期的11.4億丹麥克朗（約13億港元）。

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編輯：李哲毅