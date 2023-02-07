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【新股IPO】萬達商管據報有意爭取今年次季完成香港上市

股市 19:16 2023/02/07

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萬達商管據報有意爭取今年次季完成香港上市

內地商業運營服務提供商龍頭珠海萬達商業管理集團（簡稱「萬達商管」）據報計劃於今年上市，內媒引述知情人士指，萬達商管的管理層在美元債發行路演會上表示，預計將在2023年第二季度完成在香港IPO。

知情人士指表示，萬達預計珠海萬達商管在本月底前將會獲得證監會關於公司赴港上市的批准。

萬達商管於去年10月遞交上市申請，據初步招股書顯示，截至2022年6月30日，公司管理425個商業廣場， 在管建築面積約6010萬平方米，並有196個儲備項目， 包括175個獨立第三方項目。

截至去年6月底止6個月，公司收入按年增長26.7%至134.8億元人民幣，純利大增5.1倍至40.2億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：袁諾曦

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