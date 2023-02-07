【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意

疫情令本港藥妝業幾乎停擺，跨境旅客不能來港購物，生意大跌5成，不過業界對通關後前景感樂觀，因為本地藥妝業向有信譽，而且款式齊備，相信日後仍能吸引陸客光顧；莎莎亦為前線人手及貨品調配作好部署，並已開設兩間新店迎接旅客。

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香港化妝品同業協會監事長及首席執行顧問何紹忠（上圖右）表示，業界很仰賴展覽會來找尋買家以及開拓貨源，而自從2019年修例事件以來，內地商家已較難來港洽談生意或擺展覽，對業界造成一定影響。

疫情期間跨境旅客不能來港購物，令藥房零售生意大跌50%（根據工業貿易署分類，藥妝歸類為藥房），「影響較大的是北區，陸客佔5成至7成，就算遊客區的生意都難以維持，要結業告終。」民生地區的生意尚可維持，「但消費券只帶來少許幫助，提升10%左右生意額。」

疫情期間，部分藥妝店會發展網上商店，不過效果不彰，「一些大型品牌如莎莎、卓越等，他們已建立了很好的網上平台，可以做到生意，但對於中小企及供應商，他們沒有龐大資源去宣傳網店，所以最後只是建立了『網站』，而不是『網店』。」他表示，通關以來整體旅客並沒有明顯增長，「出外旅遊的人比進入的旅客多」，故對零售增長影響不大，「現時內地仍未完全開放全國所有地區來港旅遊，故希望能早日放寛」。

香港藥妝業優勢仍在

何紹忠認為，香港藥妝業仍具有優勢，「第一我們有信譽，不賣假貨；第二是產品種類繁多，來自東歐、泰國、日本等世界各地的藥妝都有；第三是服務。」但現時不少業內人士都已轉行，缺乏10%至20%人手，需要盡快招聘去補充。

通關之後，何紹忠期望今年第三至第四季，藥妝業可以恢復至疫前7至8成的生意，他對前景感到樂觀，「我相信國家政策會帶動市場，另外李家超的Hello Hong Kong計劃資源豐富，希望全港各界能携手帶動經濟齒輪。」長遠來說，他希望能將「內地旅客在港購物免稅額度」由5,000元增至10萬元，同時運用香港獨有資源，發展香港創造的護膚品品牌，為就業市場帶來新機遇。

莎莎澳門生意恢復8成

自1月內地通關以來，澳門的內地遊客明顯增加，莎莎集團表示，澳門生意額回復至疫情前水平的逾80%；至於香港則因為於全面通關前仍有配額及其他限制，截至上周遊客增幅未及澳門明顯，但亦已見到香港店舖人流略有增加。

中港全面通關之後，莎莎預期零售業可能短期內要經歷一段適應期，之後會逐步提高店舖人流及銷售額，改善消費氣氛。疫情之前，內地旅客貢獻莎莎港澳市場約7成銷售，是重要顧客來源，集團表示會繼續觀察通關後的情況，例如內地旅客消費意欲的轉變而作出策略調整，他們期望全面通關會為港澳業務帶來重大支持，並將有利香港整體零售業及經濟復甦。

為了迎接大批顧客，莎莎目前已為中港通關做好準備，包括根據顧客人數延長店舖營業時間，調整前線人手部署及調配貨品，以及增加庫存量以應付需求等。鑑於去年 10 月以來銷售良好，集團已增加招聘活動，並透過微信小程序與內地顧客聯繫互動，推動集團OMO (Online Merge Offline) 新零售模式發展。

此外，莎莎現已重開位於西九龍高鐵站及東鐵綫落馬洲站的2間店舖，同時將按業務需要，在旅遊黃金地段或其他合適地點恢復開設新店，完善店舖網絡，冀在全面通關後率先受惠。

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本報記者：歐陽佩

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