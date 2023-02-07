【美蘭空港357】大和上調每股盈測反映旅客恢復 美蘭空港股價升7%

大和表示，將美蘭空港（ 00357）2023至2024年每股盈利預測上調8%至42%，以反映飛機起降和旅客吞吐量恢復，予其目標價25元，並將評級由「持有」上調至「買入」。美蘭空港周二（7日）收市報 22.2元，升幅7%。

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該行表示，留意到公司農曆新年期間飛機升降架次較去年水平高出3%，旅客吞吐量則高出21%，料今年旅客吞吐量恢復速度將更快，可達疫前98%水平。

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另外，公司於2020年續簽免稅店合同，收入分成比例相對較低，總體而言，預計免稅店合同不會成為其主要風險。相反，該行認為競爭是海南不同門店之間的主要風險，預計公司將在今年實現淨利潤。

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撰文：鄭昊彤