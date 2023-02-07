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【美蘭空港357】大和上調每股盈測反映旅客恢復 美蘭空港股價升7%

股樓投資 18:55 2023/02/07

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大和表示，將美蘭空港（00357）2023至2024年每股盈利預測上調8%至42%，以反映飛機起降和旅客吞吐量恢復，予其目標價25元，並將評級由「持有」上調至「買入」。美蘭空港周二（7日）收市報22.2元，升幅7%。

 

 

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

 

該行表示，留意到公司農曆新年期間飛機升降架次較去年水平高出3%，旅客吞吐量則高出21%，料今年旅客吞吐量恢復速度將更快，可達疫前98%水平。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，公司於2020年續簽免稅店合同，收入分成比例相對較低，總體而言，預計免稅店合同不會成為其主要風險。相反，該行認為競爭是海南不同門店之間的主要風險，預計公司將在今年實現淨利潤。

 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 買入 每股盈利 美蘭空港（00357）

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