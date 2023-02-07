▲ 【長汽2333】長城汽車1月銷量按年跌45% 新能源汽車銷售削逾半

長城汽車 （02333） 公布1月產銷快報，受累農曆新年較早影響，長汽上月產銷均按年倒退。長汽單月汽車銷量按年跌45%至61,519輛，產量按年跌51%至54,830輛。長汽1月銷售的汽車之中，6,313輛為新能源汽車，銷量按年跌54.2%，佔集團銷售佔比由12.3%降至10.3%。

海外銷售方面，長汽1月出口量按年增25.5%至15,998台。

按品牌計，主力品牌「哈弗」1月銷量按年跌44.2%至3.92萬輛，「長城皮卡」銷售按年跌9%至1.17萬輛。電動車品牌「歐拉」銷售按年跌72%至3,676輛。主攻中高端市場的「WEY」和「坦克」銷售分別跌79%和43%，至1,056輛和5,915輛。

因應今年農曆新年假期較早、多地疫情爆發影響月初生產，多家車企1月銷售或交付量都按年走弱。

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記者：宋佩恩