  • 18°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長汽2333】長城汽車跌近1%　1月銷量按年跌45%　新能源汽車銷售削逾半

股市 09:25 2023/02/08

分享：

分享：

【長汽2333】長城汽車1月銷量按年跌45%　新能源汽車銷售削逾半

長城汽車  （02333）  公布1月產銷快報，受累農曆新年較早影響，長汽上月產銷均按年倒退。長汽單月汽車銷量按年跌45%至61,519輛，產量按年跌51%至54,830輛。長汽1月銷售的汽車之中，6,313輛為新能源汽車，銷量按年跌54.2%，佔集團銷售佔比由12.3%降至10.3%。

長城汽車跌.0.9%，報10.6元。

海外銷售方面，長汽1月出口量按年增25.5%至15,998台。

按品牌計，主力品牌「哈弗」1月銷量按年跌44.2%至3.92萬輛，「長城皮卡」銷售按年跌9%至1.17萬輛。電動車品牌「歐拉」銷售按年跌72%至3,676輛。主攻中高端市場的「WEY」和「坦克」銷售分別跌79%和43%，至1,056輛和5,915輛。

因應今年農曆新年假期較早、多地疫情爆發影響月初生產，多家車企1月銷售或交付量都按年走弱。

相關文章：

【吉利175】吉利1月總銷量按年減少約29%　稱受春節假期提前影響

【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量　比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

【業績│汽車股】長汽低開近2%　去年純利多賺23%至近83億人幣　歸因於車型盈利能力

【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO　長汽王鳳英傳跳槽加入　公司回應：何小鵬最高負責人不變（第二版）

記者：宋佩恩

港股 長城汽車（02333） 電動車
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【抽水潮】基石藥業低開4%　折讓8.8%配股　淨籌約3.9億

下一篇文章

【吉利175】吉利低開不足1%　1月總銷量按年減少約29%　稱受春節假期提前影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【美股收市】鮑威爾確認通脹已回落 道指反覆漲265點 納指升1.9%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款