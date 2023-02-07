【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意

疫情三年，陸客不來，加上本地婚嫁喜慶活動延後，本地珠寶業變成一池死水，有珠寶商表示生意大跌8成；但隨著本月全面通關，再加上雙春兼閏月有利婚嫁市場，業界現時都紛紛招兵買馬，並補充貨源，希望能盡快提升生意額。

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周生生集團大中華區營運總經理劉克斌表示，疫情期間零售業大受打擊，珠寶業也不能倖免，「疫情前陸客佔整體生意額55%，季節性長假更逾70%。」疫情期間陸客消失，本地客人消費意欲不高，甚至不願出街消費，故生意額只及疫前3成。「疫情期間能做的不多，惟有死守。」業界只能靠減租、請員工放假，並縮短營業時間來減少開支。

太子珠寶生意下挫8成

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明指出，3年疫情的影響很大，沒有遊客令他們減少了8成生意額，「遊客在幾天內會作出購買決定，但本地人一年後買都得。」為了減省開支，太子珠寶讓僱員自動流失，「同事的佣金佔薪金一定比例，生意額下跌對員工收入造成巨大影響，所以我們期間都流失了3至4成員工」，此外月薪2萬元以上的同事都需要放無薪假。

太子珠寶亦會跟業主商議減租，「有少部分肯減，但大部分都要等租約完結再談；就算肯減租都只會減2至3成，根本彌補不了下跌8成的生意額。」此外，他們又會在不同地區搞Road Show去鼓勵士氣，「帶給員工信心、新希望，告訴他們不是等死」。最後就是須在舖面存放受香港人歡迎的款式，盡量吸引本地人購買。

業界覷準婚嫁市場

面對通關，劉克斌直言感到興奮，「上月已逐步開始通關，但當時以商務客或辦理私人事務的旅客為主，大多不是消費客群，真正有助生意的客人在年初三才開始出現，直至剛過去的周末及周日，銷售依然良好。」

春節一向是珠寶業界的黃金檔期，生肖擺件、掛飾等都是熱銷產品，周生生上月開始已準備好相關產品出售，而在未來日子，業界將會瞄準婚嫁市場，「今年雙春兼閏月，是婚嫁好時年，再加上過去兩三年因為疫情，很多婚事都被迫延後，積壓了的喜慶活動都會在今年處理。」他相信，購買動力不單來自本地，更來自內地，「疫情之前內地客人都喜歡來香港辦嫁妝，因為香港的價格比較便宜，二來款式也更多」，辦嫁妝動輒就要十多萬，所以業界都對此十分期待。

鄧鉅明則認為，當務之急是再次邀請流失的同事回巢，「先讓舊同事吃飽，再聘請新的Trainee來做後勤工作。」他預料還要多聘請30名員工，至3至4月才可以搶夠人才。另一方面，市務宣傳亦要重新起步，他們將透過微信等渠道邀請內地客人來港消費。

陸客消費模式已改變

劉克斌預從2月底至3月初，周生生的陸客比例會回升至50%，今年第一季起步的生意額，將會比去年第四季上升15%。而為了迎接即將蜂擁而至的陸客，周生生亦提早作出了部署，「貨品生產方面，我們由上個月已開始部署，由於客人要求及款式要求相若，所以供應不是問題，我們應付得到。」此外，分店之前縮短了的營業時間亦會逐步調整，由8時關門延長至疫前的10時。

現時太子珠寶的營業額比最低潮時上升8成，但相比疫情前只回復到5至6成左右，預計到今年第3至4季會去到疫前的8至9成，「但如要去到最光輝的2010至2014年，則是『遙遠的她，不可以再歸家』」，因為內地人的消費模式已經改變，不會再豪花幾百萬買一隻名表，日後只可以「賺小錢，不能賺大錢」。

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本報記者：歐陽佩

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