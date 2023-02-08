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港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面

環球社會熱點 08:05 2023/02/08

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丹麥女王去年宣布，剝奪幼子約阿基姆（Prince Joachim）所生4名孫輩的公主王子頭銜。約阿基姆與前妻港產王妃文雅麗所生的兩名兒子早前到奧地利為外祖母奔喪，為喪失王子頭銜後首度公開露面。

丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨 【下一頁】

約阿基姆與前妻文雅麗、現任妻子瑪麗王妃（Princess Marie）所生的4名子女，今年起去除「殿下」（HRH）頭銜。 4名王子公主將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）

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英媒報道，文雅麗所生的兩名兒子尼古拉伯爵（Count Nikolai）與菲力斯伯爵（Count Felix）上月底隨母前往奧地利維也納，出席外祖母的葬禮。

丹麥王室官方網站本月初已作更新，顯示尼古拉與三名弟妹已失去殿下頭銜，獲稱為伯爵或女伯爵「閣下」。

尼古拉也修改了其社交媒體Instagram個人檔案上的頭銜，更正為Monpezat伯爵尼古拉「閣下」。

另外，約阿基姆曾指控王室在消息公布前5日，才向他告知剝奪四名子女頭銜一事。約阿基姆一家因而與女王等王室成員關係惡化。

港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助 【下一頁】

據外媒報道，約阿基姆自2020年以來獲安排擔任丹麥駐法國武官，預計今年中完成任期。不過去年約阿希姆在華盛頓找到一份新工作，有意帶同妻子瑪麗及兩名年幼子女搬到美國。

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責任編輯：鄭錦玲

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