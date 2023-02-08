澳麥當勞推情人節限定麥樂雞 10種語言訴愛意

一年一度的情人節即將來臨，各商家將趁機推出期間限定產品。澳洲的麥當勞宣布，為慶祝情人節，當地麥樂雞將有期間限定包裝。新款包裝只會在近期內使用，外包裝上有中文等10種不同的語言寫著「我愛你」。

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澳洲麥當勞宣布，為在情人節期間傳播愛意，旗下產品麥樂雞將從本周三（8日）起使用新包裝紙盒。從照片可見，澳洲版情人節限定麥樂雞包裝盒設有心型把手。

澳洲麥當勞亦指，限定包裝紙盒只會在購買10件裝麥樂雞時才會提供，供應時間亦只會至情人節當日，即下周二（14日）。

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期間限定包裝紙盒外亦有10種語言寫著「我愛你」（I Love You）。相信是根據2021年人口普查數據，澳洲除英語外最多人使用的語言而定，包括中文、越南文、阿拉伯文、意大利文及西班牙文等。

澳洲麥當勞高級品牌經理Maxine Netrayana表示，對即將推出的新包裝感到興奮。她指每個人擁有自己表達愛對方的方式，麥當勞在包裝盒上用10種語言表達出來，正好反映公司客戶和僱員擁有的多元背景。

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責任編輯：李俊儀