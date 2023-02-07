環宇海灣兩房銀主盤660萬售　低市價一成沽

利嘉閣周煇宏表示，荃灣環宇海灣8座中層C室，實用面積482平方呎，兩房間隔，享市景，屬銀主盤物業，原叫價798萬元，減價138萬元後，終以660萬元沽出，平均呎價約13693元，對比市價低約一成。

據悉，原業主於2014年6月以497.2萬元購入單位，持貨約8年多，單位升值約33%。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】回吐？嘔吐？

同場加映【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機