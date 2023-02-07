【掌管Twitter】馬斯克改革仍存大挑戰　Twitter全球付費訂閱用戶僅29萬人

據美媒The Information報道，截至1月中旬，Twitter在美國約有18萬付費訂閱用戶，數目甚至不及該平台每月活躍用戶總數的0.2%。

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，有意改變該公司的收入來源，而是次公布的數據表明，他想將訂閱制度變成Twitter的主要收入來源，仍面臨着很大的挑戰。

The Information得到的文件顯示，Twitter在美國約有18萬付費訂閱用戶，而這一數字約佔Twitter全球付費用戶總數的62%，即全球付費用戶總數僅有29萬。

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現時Twitter網站上的認證服務每月收費8美元，在iPhone上訂閱的每月收費11美元。

自從馬斯克去年10月以440億美元收購Twitter以來，推特就一直面臨不同問題。今年1月，推特的日收入按年跌40%，數百間廣告商已經停止或縮減了支出。

馬斯克於去年11月在Twitter發文稱，在廣告商大減支出後，Twitter的收入大幅下降；年底時他在節目中聲稱，Twitter不再「處於破產的高速公路上」，但仍未「安全」。而馬斯克於同日發文表示，在經過3個月艱難的努力後，Twitter目前正邁入收支平衡。

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陳楚琨