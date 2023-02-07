  • 22°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【掌管Twitter】馬斯克改革仍存大挑戰　Twitter全球付費訂閱用戶僅29萬人

環球政經 18:38 2023/02/07

分享：

分享：

據美媒The Information報道，截至1月中旬，Twitter在美國約有18萬付費訂閱用戶，數目甚至不及該平台每月活躍用戶總數的0.2%。

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，有意改變該公司的收入來源，而是次公布的數據表明，他想將訂閱制度變成Twitter的主要收入來源，仍面臨着很大的挑戰。

The Information得到的文件顯示，Twitter在美國約有18萬付費訂閱用戶，而這一數字約佔Twitter全球付費用戶總數的62%，即全球付費用戶總數僅有29萬。

【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

現時Twitter網站上的認證服務每月收費8美元，在iPhone上訂閱的每月收費11美元。

自從馬斯克去年10月以440億美元收購Twitter以來，推特就一直面臨不同問題。今年1月，推特的日收入按年跌40%，數百間廣告商已經停止或縮減了支出。

馬斯克於去年11月在Twitter發文稱，在廣告商大減支出後，Twitter的收入大幅下降；年底時他在節目中聲稱，Twitter不再「處於破產的高速公路上」，但仍未「安全」。而馬斯克於同日發文表示，在經過3個月艱難的努力後，Twitter目前正邁入收支平衡。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


陳楚琨

開啟hket App，閱讀全文
美股 收購 廣告 經濟 馬斯克 Twitter 美國

上一篇文章

環宇海灣兩房銀主盤660萬售　低市價一成沽

下一篇文章

【小心定存】 定期存款逾５０萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【青姐話】回吐？嘔吐？
【青姐話】回吐？嘔吐？
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款