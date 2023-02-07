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【電子利是】中銀香港：今年派電子利是金額增逾兩成　2月底前用可享7天18厘定存優惠

Hot Talk 18:48 2023/02/07

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【電子利是】中銀香港電子利是總金額增逾兩成、最大封派1萬元　收派電子利是均可享定存優惠

中銀香港 （02388） 公布，今年農曆新年透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是的總金額按年增長逾兩成，交易筆數按年增逾4成。中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，當中派發最大封電子利是金額為10,000元，更有單一客戶派發近150封電子利是。中銀表示，近4成使用電子利是客群為35歲或以下人士。

二月底前可享7日定存年利率達18厘優惠

中銀補充，在1月18日至2月5日期間月，於BoC Pay或手機銀行收取或派發利是客戶，在2月10日至2月28日期間，可透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」10,000元或以上開立「特優定期存款（電子利是）」，可享7天港元特優定期存款年利率高達18厘的優惠。

該定存優惠設有存款上限金額10萬元，合資格存戶最多賺息額為345元。

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記者：宋佩恩

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