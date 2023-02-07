【本港經濟】去年第四季食肆總收益255億元　按年上升1.6%

政府統計處公布，去年第4季「食肆總收益價值」的臨時估計為255億元，按年上升1.6%；同期間，「食肆購貨總額」的臨時估計為84億元，按年上升1.7%。扣除其間價格變動的影響後，該季度的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌1.9%。

【日本勞動力】實際工資減1.9% 難追物價上漲

第四季中式餐館總收益價值按年跌1.6%

按食肆類別分析，2022年第4季與去年同期比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌1.6%及4.7%；非中式餐館的總收益以價值計上升2.2%，但以數量計則下跌1.3%。快餐店的總收益以價值計上升3.9%，但以數量計則大致維持不變。酒吧的總收益以價值計上升1.8%，但以數量計則下跌2.2%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升9.0%及5.5%。

2022年第4季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升5.7%及2.6%。

全年食肆總收益下跌6.4%

2022年全年的食肆總收益價值的臨時估計為868億元，與2021年全年比較，以價值計及數量計分別下跌6.4%及9.5%；同期間，食肆購貨總額的臨時估計為290億元，按年下跌4.2%。

按食肆類別分析，2022年全年與2021年全年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌10.0%及12.9%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌6.2%及9.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌2.0%及5.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌9.5%及12.6%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌1.1%及4.2%。

展望未來，政府發言人表示，經濟活動從疫情中復常及預期入境旅遊反彈，應能提振食肆業務。預期勞工市場進一步改善，將提供額外支持。

【旅遊復常】中港全面通關 旅遊平台瀏覽量激增700%

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：