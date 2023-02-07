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【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?

理財智慧 18:35 2023/02/07

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近期不少人都選擇將資金以定存方式，貪其夠「穩陣」，又有「回報」，而且「定期」是接近零風險的投資活動，定期存款似乎是最理想的投資選擇？不過值得留意「定期存款」期間，款項是不可提取，若想提前提取，不單無息收，更要收取手續費，得不償失！

由於「定期存款」在存款期期間是不可提取資金，所以若資金是應急用途，都不建議以定存方式，不過亦因為「定期存款」有時間的限制，故此共利率會較「活期存款」高。一般而言，定期存款都可以選擇中途提款，不過銀行或不會給予利息、甚至會扣除手續費，視乎銀行做法。

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定期存款到期 可以點做？

當你的定期存款差不多到期時，代表你的資金可以再作其他投資用途，一般而而，銀行都會向客戶查詢到期時的安排，而定期時會出現以下三種情況。

1.)提取本金及利息 ：到期時客戶提取本金及利息，通常做法是到期時會存入利率較低的活期存款戶口；

2.)連本帶利續存 ：到期時本金連利息重新再做一個新的定期存款，注意到期時重新敍造定存的利率或已改變；

3.只提取利息，本金續存 : 到期時客戶只提取利息，本金重新再做一個新的定存，同樣地注意到期時重新敍造定存的利率或已改變。

定期存款也有風險！

當你以為定期存款完全無風險可言，你便大錯特錯了 ！若銀行倒閉，你的存款便會不翼而飛，雖然這情況在香港發生的機會非常低，亦因為香港有「50萬存款保障計劃」，故此，保障年期不超過五年的定期存款，即使銀行倒閉，客戶亦可獲最高達50萬港元補償，但高於50萬亦只可以得到最高50萬的港元補償，想真正零風險，可以選擇多間銀行做50萬定期存款。
 

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撰文 : 陳玉蓮

DJ 財務自由 銀行 經濟 港元 定期存款 活期存款 港股

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