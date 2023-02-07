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【大行報告】大和：免稅合約談判處上風 上調北京首都機場至「優於大市」

股樓投資 18:00 2023/02/07

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大和表示，隨著客運量恢復和國際旅客增加，北京首都機場（00694）很可能成為國際旅遊復甦的主要受益者。另外公司在免稅合約談判中處於上風，而且近期股價回落，提供了更好的入市點。該行將其評級由「持有」上調至「優於大市」，目標價6.4元。北京首都機場周二（7日）收市報5.78元，升幅0.9%。

 

 

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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該行預計，北京首都機場或會削減現有免稅合約一些好處，以換取未來增長商機。由於大和對旅遊需求復蘇相對更樂觀，故即使市場普遍預期首都機場將取得淨虧損，該行仍認為公司今年可實現淨利潤。

 

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大和又指出，公司未來風險包括收入分成大幅削減、市中心免稅市場的潛在開放可能會蠶食機場免稅店份額，以及機場業主商業模式長期議價能力減弱。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 北京首都機場（00694） 大行報告

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