【ChatGPT熱潮】微軟突宣布今晚舉行發布會　料推出ChatGPT版Bing

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT引發科企AI大戰，在Google宣布推出Bard迎戰後，微軟（Microsoft）計畫在美國東部時間2月7日上午10時（即香港時間晚上11時），舉行新聞發布會，料將推出Bing ChatGPT。

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據外媒《The Verge》報道，微軟上周發出有關周二（7日）於華盛頓雷德蒙德總部舉行現場活動的邀請函。微軟行政總裁Satya Nadella於邀請函更指，將「分享一些令人興奮的項目的進展」。

由於幾天前，微軟以100億美元（約785億港元），擴大了與OpenAI的合作夥伴關係，成為 OpenAI的獨家雲合作夥伴。加上，微軟公共關係負責人Frank X. Shaw在周一（6日 ）發推文證實了新聞發布會後，OpenAI 行政總裁Sam Altman也在Twitter上表示，正在華盛頓雷德蒙德，並對明天的活動感到興奮。因此外界推測，微軟將於是次活動中，推出整合了ChatGPT技術的新版Bing，以應對其競爭對手剛推出的對話式AI技術「Bard」。

事實上，早有網民便在Twitter透露偶然前往到Bing的一個新介面。其中一名網民Owen Yin指，新介面上列明「可以問它任何事情」。輸入問題之後，可以透過對話方式獲得詳細的答案，而且會列出內容的來源。雖然Owen Yin表示該網站在數分鐘後就停止運作，但他已將相關畫面截圖。

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責任編輯：殷凱怡

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